Lopetegui habla del debut de Augustinsson, de Lamela como '9' y de las bajas del Sevilla en Granada

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado en la mañana de este sábado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para repasar la actualidad blanquirroja en la previa del choque a domicilio ante el Granada CF correspondiente a la octava jornada de LaLiga. Para este choque, el siempre receloso técnico vasco cuenta con importantes bajas y "varias dudas".

Una de las bajas es la de Marcos Acuña, lesionado en un tobillo ante el Wolfsburgo, lo que podría deparar el debut de Ludwig Augustinsson, el único de los seis fichajes que no han tenido minutos hasta el momento y uno de los dos jugadores de campo que todavía no se han estrenado este curso, junto a Óliver Torres. En este sentido, Lopetegui ha explicado que no hay "ningún problema" con el internacional sueco, ni de adaptación ni de nivel de juego.

"Llevamos sólo un mes y medio de competición y aún no han podido participar todos por diversos motivos, pero no hay nada más. Augustinsson, como el resto de la plantilla, está preparado para jugar en cualquier momento", ha señalado sobre las opciones del nórdico de ocupar el lateral zurdo en el Nuevo Los Cármenes.

Tampoco estarán el sancionado Thomas Delaney ni el lesionado En-Nesyri, por lo que todo apunta a que Rafa Mir repetirá como máxima referencia ofensiva del Sevilla FC, aunque Lopetegui no quiso dar pistas al rival: "La alineación se la daremos primero a los jugadores y luego a vosotros, no la vamos a decir el día antes". "Afrontaremos las bajas con el resto de la plantilla. Todo el mundo está preparado ante las dudas o posibles lesiones que pueda haber, y saldrán los que más nos puedan ayudar, siempre dando importancia al jugador que esté", ha añadido.

Rafa Mir es el único delantero de la primera plantilla y, aunque también cuenta con el canterano Iván Romero -tuvo minutos en Alemania en Champions- no descartó que Erik Lamela pueda repetir como '9': ¿Por qué no? Dependerá de los distintos momentos que haya en el partido y tomaremos la decisión que entendamos que es la mejor para el equipo. No niego que podamos volver a verle ahí, porque ya lo hemos hecho. A Lamela o a cualquier otro jugador".

"Lo habitual, cuando juegas entre semana es analizar el estado de todos los jugadores. Hay algunos jugadores con problemillas físicos y, con esta información, ya mañana decidiremos sobre esas dudas. Pondremos al mejor once posible para un partido muy complejo, muy duro, muy exigente y para el que tenemos que prepararnos muy bien porque nos enfrentamos contra un gran equipo", ha remarcado.