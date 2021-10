Óscar Arias: "Si yo hubiera sido el director deportivo que trajo a En-Nesyri habría tenido muchos problemas"

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, junto a su experiencia en el Cádiz CF y sus opciones de recalar en el Granada CF, Óscar Arias también se ha referido a sus años en el Sevilla FC, donde formó parte de la estructura de la dirección deportiva con Monchi, al que acabó sustituyendo al frente cuando el de San Fernando marchó a la Roma.

"Si yo hubiese sido el director deportivo que trajo a En-Nesyri, posiblemente habría tenido muchos problemas. Pero al ser Monchi, tiene la capacidad de que, a través de lo que se ha ganado con su trabajo, tiene ese crédito entre toda la afición y toda la prensa. Tiene un poco más de margen. Y en ese margen pues se ha demostrado que ha sido también un acierto. Esas circunstancias, evidentemente, no las tenía yo", asevera Arias, quien también se refiere a algunos de sus fichajes, como Muriel, Kjaer o Arana.

"Desde prácticamente la llegada de Muriel se puso en entredicho por ser el fichaje más caro de la historia del club, que si no marcaba, que si no era un goleador... Y con otros jugadores como Simon (Kjaer), con Arana... Son situaciones en las que se ha demostrado que los jugadores eran válidos y que si hubisemos cuidado más la figura de nuestros futbolistas, pues eran nuestros, seguramente hoy día estaríamos hablando en otros térmimnos de ellos. Pero el fútbol tiene estas cosas y no soy yo quien las vaya a cambiar ahora".

Junto a eso, también analiza Arias su etapa como director deportivo del Sevilla FC, sustituyendo a Monchi; una misión complicada: "Sabía que todo se iba a mirar con lupa, porque estaba hecho a forma y semejanza de una forma de trabajar de Monchi, después de tantísimos años. Todo era a su forma, y lo que se salía de ahí luego, pues era un poquito complicado. Y yo, también, entré en el cargo sin la fuerza ni el respaldo suficiente para aforntar eso. Yo, al final, me quedo con que fue un año muy difícil en muchísimos aspectos. Pero me quedo con que se llegó a la final de Copa, que se alcanzaron los cuartos de la Champions por primera vez en la historia del club en este formato de la competición y que finalmente se consiguió la clasificación europea. Al final cada uno le puede poner la etiqueta que quiera a la temporada, pero ahí están los números".

El Sevilla FC, Monchi... Según Óscar Arias

La comparativa con Monchi: "El problema es la comparativa. Monchi un día se irá y vendrá otro. Ese primer año, para el que sea, será complicado. Después de tantos años de una forma de hacer las cosas y de una idea que se transmite hacia afuera de cómo son y cómo se funciona, que venga alguien con una idea o una forma de hacer las cosas diferentes, pues seguramente va a tener mal encaje si los resultados no son buenos".

¿Volver al Sevilla FC?: "Ahora mismo no me lo planteo y creo que el Sevilla tampoco se lo plantea. Estuve cuatro años junto a Monchi, cuatro años fantásticos. Creo que formamos un equipo de trabajo muy bueno; no él y yo, sino todos los que lo formábamos en esa etapa. Se consiguieron objetivos importantes y yo guardo gratos recuerdos tanto en lo profesional como en lo personal. Disfruté muchísimo y eso lo guardo para mí. Hoy día ni yo estoy pensando en eso ni creo que Monchi esté pensando en eso".

Antonio Fernández: "Se acaba de incorporar, o eso he leído, Antonio Fernández, después de haber estado hace años allí, y de haber estado conmigo en el Cádiz CF, y creo que también es un acierto. Es una persona muy cualificada, muy válida, para sumar en un equipo como el Sevilla FC hoy día".