Lopetegui anuncia bajas ante el Levante y evidencia que tiene 'clara' su opinión sobre la junta del Sevilla

Al entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, no le gusta disimular. Así que nunca lo hace. Hay tres cosas que siempre lleva a rajatabla en cada rueda de prensa previa a un partido: no da pistas sobre el estado de la enfermería, siempre se deshace en elogios hacia el rival -en este caso ha enumerado las virtudes del Levante UD- y no habla de ningún tema que no sea el próximo encuentro de los suyos. Mucho menos, si la pregunta en cuestión se refiere a asuntos extradeportivos. Ése charco, el vasco no lo pisa ni lo pisará jamás.

Así, pese a la insistencias de algunos de los periodistas que acudieron este sábado a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el sevillismo se quedará sin saber qué opinión tiene Lopetegui del tenso cruce de declaraciones entre José Castro y José María del Nido, quienes en el cónclave del martes librarán una encarnizada batalla por la presidencia de la entidad. "Estamos centrados sólo en lo que nos compete que es el partido de mañana. No hablo nada que no sea del Levante o de la actualidad deportiva del Sevilla", sentenció.

Ni siquiera de la cercanía del primer derbi de la temporada, para el que ya hay fecha y hora: domingo 7 de noviembre a las 21:00 horas en el Benito Villamarín. "Levante, sólo Levante", volvió a espetar con tono contundente cuando fue preguntado por sus sensaciones de cara al duelo ante el Real Betis. Lopetegui sólo habló del choque de este domingo contra los granotas, duelo para el que anunció "bajas seguras y algunas dudas de jugadores que llegan al límite". Al margen de eso, sólo se mojó sobre las 'locuras' del calendario actual y la amenaza de un Mundial cada dos años: "Sólo digo que los jugadores tienen dos pulmones y dos piernas, no cuatro. No matemos a la gallina de los huevos de oro".



Maratón partidos:

"Estamos en ese proceso de jugar cada dos o tres días, preparados para el partido de mañana sabiendo de la dificultad de cada partido de LaLiga, intentando recuperar efectivos y atentos a un rival que llega con mucha ambición y que ha tenido toda la semana para preparar el encuentro. El Levante tiene buenos jugadores, es un gran equipo, con nuevo entrenador, con sus ideas y tenemos que prepararnos para combatirles. Es un equipo al que ya nos costó mucho ganar en las dos últimas visitas a nuestro estadio".

Enfermería

"Hay algún jugador descartado, sí, y otros son duda. Varios chicos llegan al límite y esperaremos a esta noche para saber más datos del estado y decidir el once de mañana".

Rotaciones

"No me gusta llamarlo así, prefiero hablar de gestión de la plantilla y de buscar lo mejor para partido. Jugamos cada tres o cuatro días y necesitamos piernas frescas. En base a eso y a las sensaciones de cada jugador, decidiremos lo mejor para el equipo en cada partido".

Rakitic no está bien y el Papu, lejos de su mejor forma

"Estoy encantado con el trabajo de todos mis futbolistas. La misión que les mando es que compitan de la mejor manera posible en cada partido, evidentemente. No estoy de acuerdo con esa apreciación, en ningún caso".

Ocampos, al alza

"Ha jugado muchísimos partidos y a un gran nivel. Tanto Lucas como otros jugadores hicieron un buen partido. El equipo hizo un buen partido. Trabajando para el bien del colectivo acaban aflorando las individualidades".

Críticas al juego del Sevilla FC

"Creo que el equipo está en una línea parecida a la de los últimos años. A veces desarrollas mejor lo que quieres hacer, o tienes más efectividad... Cada partido de LaLiga tiene máxima dificultad y es una conquista. Dentro de la exigencia que nos marca el club nos preparamos siempre para dar lo mejor de nosotros y unas veces lo conseguimos mejor que otras".

Primer partido en Nervión en un mes con entrada completa

"Es una alegría que vuelva la normalidad y el estadio pueda llenarse al completo, contar con el apoyo de nuestra gente, que deportivamente es muy importante para nosotros. El rival nos va a poner las cosas muy complicadas y necesitamos el apoyo".

Máximo respeto por el Levante UD

"Jugaron contra el Getafe ya con Pereira de entrenador y mostraron algo de lo que busca el nuevo míster. Cada técnico tiene su matiz, pero no hay un histórico para asegurar al cien por cien qué van a hacer ellos. Recuperan a Vukcevic, tienen mucha calidad en todas las líneas, cuenta con grandes futbolistas y los rivales de gran envergadura son los que mejor se les han dado en los últimos años. Nos van a exigir mucho".