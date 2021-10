Aprobadas las cuentas del Sevilla; Cruz desglosa los 41 millones de pérdidas

José María Cruz tomó la palabra para aclarar el segundo punto del orden del día, admitiendo y desglosando una deuda superior a los 41 millones de euros que matizó y explicó "sin excusas".

"Queda clara la opinión de los auditores. Las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y flujos de efectivo de este ejercicio 20/21, generalmente acertados, teniendo en cuenta también el de la 19/20, en la que presentaron algunas salvedades por no estar de acuerdo con el criterio del club de hacer coincidir cuentas y temporada deportiva. Pese a ello, este criterio es considerado válido por parte de la UEFA y LaLiga. Esto avala la decisión tomada por la directiva y ratificada mayoritariamente por la junta de accionistas".



"Esto da un 39,1 millones de euros, que aumenta a 41,3 por 2 millones de euros de amortización de créditos fiscales de ejercicios. El marketing por suerte no ha caído y en competiciones hemos pasado de 36,6 millones a 70. Sirve para compensar la pérdida total en concepto de abonados. En abonos hemos perdido 12 millones de euros; 3 millones en entradas; 3,3 millones de ingresos del 'marketpool de la UEFA; 2,4 millones en televisión de la 19/20 y 2,7 millones de la 20/21; 2,4 millones del tour, locales y servicios del estadio; 1,2 millones en gasto sanitario derivado del Covid... Los resultados son negativos, pero de los 41 millones, 27 de ellos se deben única y exclusivamente por los efectos de la pandemia. En una temporada normal no habríamos perdido más de 10 ó 12 millones. Es una explicación, no una excusa".

"Los tres ratios principales de LaLiga los cumplimos sobradamente (porcentaje de pérdidas, deuda neta y gastos en la plantilla). Nuestra tesorería se mantiene aceptablemente. Somos unos de los clubes con mejores ratios de LaLiga. Y aunque crece el endeudamiento bancario para no frenar el crecimiento ni las inversiones, lo hace a unos niveles aceptables".

Las cuentas han sido aprobadas, con Castro aclarando antes del punto tres y cuatro que había consensuado el voto con el vicepresidente Del Nido Carrasco, mientras Del Nido Benavente grita, dividiendo a los presentes. Se queja de que no le dejan votar, Castro le recuerda una y otra vez que no está en el uso de la palabra (no se le da el micrófono) pero sí aclara que "todo el mundo ha podido votar los puntos dos, tres y cuatro". Le pide que se calle. Algunos le jalean y otros le piden que lo expulse por no respetar las normas.