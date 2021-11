El Sevilla FC acelera las pulsaciones de su afición con un motivador vídeo previo a su 'final' de Champions

El Sevilla FC se juega el ser o no ser en la Champions League en el encuentro de esta noche ante el Wolfsburgo. Sin margen de error, como colista del Grupo G, aún tiene opciones matemáticas de acabar como primero si gana los dos partidos que le quedan, pero también podría quedarse fuera de competiciones continentales. Para cimentar la reacción, el cuadro nervionense debe empezar por hacerse fuerte en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ya puntuaron el RB Salzburgo (1-1) y el Lille (1-2). Julen Lopetegui y sus jugadores necesitan, más que nunca, el calor de su afición. Y el club ha puesto su granito de arena diseñando un motivador vídeo dirigido a esa 'Fiel Infantería' a la que quiere elevar las pulsaciones.



"Somos el Sevilla FC. Los que nunca se rinden". Así presenta el club un espectacular vídeo que exaltará las pasiones de sus aficionados. Junto a los mejores momentos de la entidad en la máxima competición continental, las imágenes van acompañadas de un texto propio de epopeyas como la de esta noche ante el Wolfsburgo alemán. En Nervión van todos a una.



"Sabemos lo que cuesta llegar a la Champions. Sabemos que en la Champions nadie te regala nada. Sabemos que el grupo está complicado. Sabemos lo que vibra nuestra gente con esta competición. Sabemos que sólo depende de nosotros. Sabemos de lo que somos capaces. Nunca te rindas... ¡Vamos Sevilla!", exclama el vídeo difundido por el club.



El Sevilla FC se jugará este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (a partir de las 21:00 horas) buena parte de sus opciones de clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones 2021/2022, que pasan principalmente por sumar su primera victoria en la Fase de Grupos ante el cuadro germano. No le vale otro resultado si no quiere complicarse de manera ya definitiva su futuro en un Grupo G donde todo hacía indicar que era el rival a batir. Los de Lopetegui están últimos con sólo tres puntos de 12, pero las opciones de seguir en el torneo permanecen intactas y a eso se aferran.



El equipo blanquirrojo está a dos puntos de su próximo rival y del Lille francés, frente al que cayó en la anterior jornada en el Sánchez-Pizjuán, mientras que el líder es el RB Salzburgo austriaco, que tampoco está destacado con tan sólo siete. A falta de seis por jugar y con los tres últimos en juego en la ciudad de Mozart, el Sevilla FC aún podría ser incluso primero.



Sin embargo, en las filas hispalenses también es latente el riesgo de quedarse fuera incluso de la Europa League que, precisamente, celebrará la final de esta edición en en coliseo de Nervión. Este escenario, el más negativo de todos los posibles, podría suceder si hay derrota y el Lille gana al Salzburgo. Por ello, ganar a los 'lobos' alemanes es obligatorio para un equipo que quiere dejar claro que 'El Sevilla FC nunca se rinde'.