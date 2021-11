Cantando bajo la lluvia: así suena el Sánchez-Pizjuán con los goles del Sevilla

Se nota que la afición del Sevilla FC ha estado un año y medio sin poder acudir al Ramón Sánchez Pizjuán para animar a los suyos por culpa de la pandemia. Suele decirse que la hinchada nervionense arropa a su equipo contra viento y marea. Y esta temporada se han visto obligado a llevar esa afirmación hasta el extremo más literal de su definición. Y es que no falla. Partido que juegan en casa los de Lopetegui y diluvio al canto. Ejemplos recientes hay tantos que en las redes sociales ya se hacen chistes sobre la solución a los problemas de sequía del mundo: que el conjunto sevillista juegue siempre en casa. Basten los dos últimos encuentros oficiales para corroborar esa hipérbole no tan exagerada, visto lo visto. La Fiel Infantería se ha habituado a cantar bajo la lluvia.



Especialmente incesante fue la tromba de agua caída sobre Nervión el pasado sábado, en el duelo liguero ante el Deportivo Alavés. Tanto llovió, que por momentos el terreno de juego se convirtió en un escenario donde era prácticamente imposible jugar al fútbol. El drenaje del Sánchez-Pizjuán es excelente, como se ha comprobado en numerosas ocasiones, pero no daba tiempo a filtrar tanta cantidad y su césped se fue llenando de charcos que frenaban la pelota.



Después de empaparse el sábado, es lógico que hubiese aficionados que optasen por resguardarse en sus casas y ver por televisión el trascendental Sevilla-Wolfsburgo de Champions ante la nueva amenaza de lluvia. No jarreó tanto esta vez, pero casi 30.000 valientes que aguantaron en las gradas se vieron obligados a volver a cantar bajo la lluvia para apoyar a los suyos. Algo que estos agradecieron de manera efusiva, desde el césped y en sus comparecencias.



Tanto ruido hicieron que las cámaras de Movistar+ no pudieron evitar captar un sonido ambiente que luego compartieron por redes sociales para reconocer el papel que había jugado el público sevillista en los resultados de su equipo. Julen Lopetegui ya dijo el sábado que en el 2-2 contra los vitorianos que el ruído de las gradas tuvo tanta relevancia como el salvador gol de Ivan Rakitic en el minuto 92. "El 50 por ciento del empate fue mérito de la afición, que nos llevó en volandas", dijo el técnico. Rafa Mir, por su parte, aseguró estar "flipando". "Con la que ha caído hoy...", resaltaba. Los mismos piropos se repitieron el martes en zona mixta. Ante el Wolfsburgo, el Sevilla FC se jugaba llegar con vida a la última jornada de la Fase de Grupos de la Champions y su gente no le falló.



En los siguientes vídeos puedes comprobar cómo sonaron los goles de Joan Jordán y de Rafa Mir según el audio recogido por las cámaras del canal M+Liga de Campeones, que no oculta su sorpresa, asombro y reconocimiento a esta hinchada acostumbrada ya a cantar bajo la lluvia, como Gene Kelly en el icónico film dirigido por Stanley Donen y el propio Kelly.



1-0. Gol de Joan Jordán. "20 segundos de euforia y alegría", asegura en su perfil de Twitter el canal que tiene los derechos de la máxima competición continental. Dale al 'play' y activa los altavoces.





¡GOOOOOL del Sevilla!

20 segundos de euforia y alegría. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CGzOz337Mm — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2021

, apostilla @MovistarFutbol tras el definitivo 2-0 logrado en el último minuto por Rafa Mir, tras una gran recuperación de Fernando en el centro del campo y una espectacular acción individual de Lucas Ocampos pegado a la banda derecha.