Lopetegui, "contento" por el pase y "muy preocupado" por las lesiones, detalla el parte médico del Sevilla

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, mostró dos caras en la rueda de prensa posterior a la sufrida clasificación de su equipo para la siguiente ronda de la Copa del Rey después de haber tenido que luchar contra un combativo Córdoba CF, que le obligó a tener que esperar hasta la segunda parte de la prórroga para celebrar el solitario tanto de Ocampos que le da el pase. El vasco se mostró "muy contento" por avanzar en una competición "muy difícil", pero también "bastante preocupado" porque aumenta el parte de lesionados.

"Estoy muy contento por el pase, porque era el objetivo. Hemos jugado contra un muy buen equipo, en un ambiente copero auténtico, con todas las circunstancias y dificultades que eso conlleva. Jugar fuera de casa en una eliminatoria a partido único es siempre muy complicado. Hemos conseguido ganar, que no era fácil. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y hemos podido derrotar a un buen equipo, pero sufrimos el daño colateral en forma de lesiones, que se suman a todas las que ya teníamos. Ésa es la nota negativa", destacó antes de repasar el parte de guerra.

"Delaney tenía un virus estomacal, pensábamos que ya estaba bien y comenzó sin problemas, pero vio que se mareaba y pidió el cambio. Se fue directo al hospital y está allí con suero. Veremos cómo evoluciona. Nemanja (Gudelj) ha sufrido un golpe muy fuerte en una acción que claramente era de tarjeta, tiene un daño tremendo en el muslo, habrá que valorarlo mañana porque tampoco podía seguir. Luego, Rekik pidió también el cambio por un problema en los isquios, que es una lesión antigua y se ha resentido un poco. Vamos a hacerles pruebas a todos, pero es una situación muy complicada", añadió, recordando que siguen de baja En-Nesyri, Navas y Lamela.

"Me preocupa mucho porque no hemos recuperado a los que ya teníamos lesionados y se caen otros. No nos queda otra que recuperarnos lo mejor posible de este partido porque el calendario es durísimo y ahora viene un Villarreal que no ha tenido tanto desgaste copero porque ha jugado con un rival totalmente diferente al nuestro y tendremos que prepararnos lo mejor posible", señaló antes de reconocer el esfuerzo de todos, aunque el rendimiento no fue óptimo: "Estoy muy contento con todos los jugadores, era un partido muy complejo y para los que han salido de inicio más aún. No tengo quejas del rendimiento de nadie, era un partido que entrañaba muchas dificultades".

Lopetegui analizó así el choque: "Ellos han empezado con mucha energía, como ya esperábamos y nos faltaba calma para frenar esa energía. A partir de la segunda parte ya empezamos a hacer el campo más grande, tuvimos innumerables ocasiones, pero no entraban y con 0-0 cualquier detalle te puede echar. Se estaba poniendo en chino porque así es el fútbol cuando no marcas. Puede pasar, porque es la esencia de esta competición, que ilusiona mucho, pero exige mucho también".

"Sabíamos de la dificultad, no tiene nada que ver este rival con otros que han tenido otros equipos de Primera, con todo el respeto y el cariño para todos. Venimos de donde venimos y teníamos que superarles, estamos contentos porque ha sido muy difícil, como históricamente ha sido en la Copa, en eliminatorias de un partido. Ha habido un ambiente de Primera división y ojalá el Córdoba pueda volver pronto a donde merece", concluyó, no sin antes agradecer a los sevillistas desplazados su "energía y apoyo".