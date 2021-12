El nuevo Newcastle United quiere a un objetivo del Sevilla FC

"No puedo mentir al respecto, el Sevilla FC intentó mi fichaje. Fue decisión del club que me quedara, pero tampoco creo que sea una mala idea. Juego en la Liga de Campeones, así que no fue un error quedarme. En el fútbol a veces va todo muy rápido, pero creo que con el tiempo todo encajará en su lugar", estas fueron las declaraciones de Sven Botman, futbolista del Lille, el pasado mes de octubre sobre el interés que tuvo el equipo sevillista en él durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Monchi, director general deportivo de la entidad blanquirroja, ante una posible marcha de Jules Koundé al Chelsea, tenía monitoreado al joven neerlandés de 21 años, el cual está considerado uno de los zagueros con mayor proyección de toda Europa.

Por ello, es lógico que muchos equipos lo sigan y estén muy interesados en hacerse con sus servicios futbolísticos. De hecho, al Sevilla FC se le podría esfumar más pronto que tarde está opción en el mercado de fichajes, puesto que un gran club acaba de irrumpir en esta carrera y tiene a Botman como una de sus contrataciones prioritarias.

Ese equipo no es otro que el Newcastle United de la Premier League que con la llegada del Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudí como respaldo económico de los nuevos propietarios se ha convertido en uno de los equipo más potentes financieramente hablando.

Aun así, en el nuevo Newcastle no corren prisas y quieren hacer un equipo que crezca progresivamente y según varias publicaciones británicas Sven Botman está señalado en rojo para que aterrice en St James' Park en este próximo mercado invernal.