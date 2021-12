Caparrós apunta alto y compara a este Sevilla "con el Atlético que ganó LaLiga"

El utrerano Joaquín Caparrós, actual seleccionador de Armenia, ha sido elegido por segundo año consecutivo mejor entrenador del año en este país caucásico, según una encuesta de la federación nacional de fútbol. El exentrenador y director de Fútbol del Sevilla FC y antiguo técnico de otros clubes de LaLiga como el Athletic Club, el CA Osasuna o el Deportivo de La Coruña se ha convertido todo un ídolo para la afición en este país por el gran rendimiento que está sacando del combinado nacional.



Caparrós, seleccionador de Armenia desde marzo de 2020, ha liderado con holgura la tabla con 90 puntos, por los 54 del segundo, Dmitri Gunko, entrenador del Ararat-Armenia, y los 45 del tercero, Vardan Bichakhchyan, preparador del Ararat Ereván. "Es un placer ser nombrado por segundo año consecutivo como el mejor entrenador del año en Armenia. Es un reconocimiento a todos los miembros del cuerpo técnico y a todos los que formamos parte de la federación armenia", señaló en redes sociales un Caparrós que no pierde de vista al equipo de sus amores, a quien ve capaz de luchar por todo.



Radio Marca se puso en contacto con el utrerano para felicitarle por este galardón y, como no podía ser de otro modo, pidió su opinión acerca de las opciones del cuadro que dirige Julen Lopetegui de aspirar a colocar su segundo trofeo liguero en las vitrinas del Sánchez-Pizjuán. "Las sensaciones que me está dando el Sevilla me recuerdan mucho a cuando el Atlético de Madrid ganó LaLiga", sentenció.



"El Sevilla FC es un serio, serio, serio candidato para ganar LaLiga. Tiene una gran plantilla y Monchi sabrá si es necesario reforzar alguna línea o no", añadió Caparrós, quien definió al cuadro nervionense como "un equipo con mayúsculas". "Es sólido y eso es lo más importante. El campo nuestro aprieta muchísimo y los equipos que juegan allí ya saben cómo se sufre en Sevilla. Eso es bueno", presumió orgulloso.



Sobre su etapa en Armenia, el de Utrera aseguró que se encuentra "feliz" y satisfecho de su trabajo y del de sus pupilos. "Hemos coincidido un grupo de técnicos españoles con mucha ilusión y la federación es muy coherente. Estamos trabajando. Sacar resultados es complicado en un país donde no hay mucha cantidad (de jugadores de relumbrón). Tenemos mucha implicación con Armenia", explicó.





Es un placer ser nombrado por segundo año consecutivo como el mejor entrenador del año en Armenia. Es un reconocimiento a todos los miembros del cuerpo técnico y a todos los que formamos parte de la @OfficialArmFF . ???? pic.twitter.com/zU47PGP0cG — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) December 28, 2021