Augustinsson: "¿Enero? Cuando llegué sabía que la competencia era muy alta, acabo de llegar y no pienso en salir"

Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, el lateral izquierdo del Sevilla FC Ludwing Augustinsson no sólo se ha referido al brote de covid que ha afectado al plantel sevillista, al igual que al resto de conjuntos de LaLiga y cómo ello afecta a la hora de afrontar la cita de este lunes ante el Cádiz CF, sino que también ha tratado muchos otros temas de la actualidad blanquirroja. Tanto a nivel colectivo como en lo personal.

Una ciudad, Sevilla, que es "asombrosa" para él y a la que se ha adaptado a las mil maravillas, aunque le costó un poco al principio, por las altas temperaturas del verano.

Su adaptación: "Sevilla es una ciudad asombrosa. He hecho algo de turismo con mi familia y puedo decir que es una ciudad realmente hermosa. Obviamente, el clima también es increíble. Incluso en diciembre. Y si hablas del club, también. Hace un tiempo fantástico y es un club fantástico. Desde el primer día me han dado la bienvenida a mí y a los otros compañeros que llegaron nuevos. Nos recibieron con los brazos abiertos y eso facilitó mi adaptación en Sevilla, en España".

"Por supuesto que es muy diferente para mí. Hay una gran diferencia aquí en Sevilla. Mi primera semana fue muy difícil, cuando hacía 47 grados. Fue una locura, pues vengo de un clima completamente diferentes. Pero me estoy acostumbrando y solo se trata de adaptación. Pero claro, ahora, con este clima, es realmente agradable para mí. Es muy agradable entrenar".

La competencia con Acuña en el lateral izquierdo: "Sí, sabía desde antes de venir que Acuña es muy buen jugador y que jugó una muy buena temporada como sevillista antes de yo venir aquí. Que es internacional con Argentina. Así que cuando vine al Sevilla FC sabía que la competencia era muy, muy alta. Creo que la competencia nos hace mejorar a todos".

"En un club top como el Sevilla FC, que compite todos los años por ir a la Champions es normal que haya competencia. Tiene que tener dos o tres jugadores en una posición. Así que lo tenía completamente claro cuando llegué".

"Yo trabajo duro todos los días para conseguir jugar más. En el Sevilla, además, jugamos tres competiciones, por lo que hay muchos partidos. Así que creo que, también, necesitas un banquillo con muchos buenos jugadores".

La irrupción de Rekik en el lateral: "Sí, como ya dije, la competencia es buena y tienes que demostrarlo en cada entrenamiento, en cada oportunidad que tienes. Si te mereces jugar es normal. Yo jugué algunos partidos ya, en torno a unos 15. Me costó empezar, estuve fuera los siete primeros partidos y entrené duro todos los días para tener mis oportunidades. Creo que esa es la mentalidad de todo el equipo. Por eso creo que el Sevilla es un club exitoso".

El mercado de enero y una posible salida: "No, no pienso en eso. Acabo de llegar al club y soy nuevo".

Su futuro: "Me veo en Sevilla. Acabo de llegar y firmé un contrato largo. Así que nada. Soy nuevo aquí y ya jugué algunos partidos, por lo que no es nada en lo que piense. Por supuesto que no".

La selección y su falta de protagonismo en Sevilla: "Creo que sabes que en Suecia, por lo general, siempre queremos que los jugadores jueguen al más alto nivel posible y creo que lo estamos consiguiendo. Ahora tenemos algunos jugadores, incluyéndome yo, en los clubes más importantes, y creo que esto es algo realmente positivo".

"He jugado bastantes. Como dije, unos 15 partidos y es sólo la mitad de la temporada; tal vez menos. Entonces... Como ya he dicho, trato de entrenar muy duro y aprovechar la oportunidad que llegue. No creo que afecte a mi situación, porque estoy jugando y sólo llevo cuatro meses aquí. Aquí trato de acostumbrarme a todo, trato de adaptarme cada día mejor. Entonces creo que esto no es un problema para mi situación en la selección nacional".

El Sevilla FC, segundo en LaLiga: "Creo que es algo muy, muy difícil. Obviamente, creo que ser un aspirante real a ganar la liga es algo muy complicado. Para ser honesto, no es algo que hablemos en el vestuario. Ahora creo que el Real Madrid está a ocho puntos por delante de nosotros y el equipo que está detrás de nosotros también nos persigue. No es algo de lo que hablemos. Nos enfrentameos a cada partido y veremos qué pasa. Lo que sí creo es que el Sevilla FC quiere quedar todos los años entre los cuatro primeros para ir a la Champions. No pensamos en ganar LaLiga, quedan muchos partidos todavía. Al Real Madrid se le ve muy fuerte, pero nuestra mentalidad es intentar ganar el próximo partido. Es una respuesta aburrida, pero es la verdad".

La eliminación en la Champions: "Sí, por supuesto. Fue una decepción. Teníamos como objetivo pasar a la siguiente ronda y no lo conseguimos. En algunos partidos deberíamos haberlo hecho mejor y tenemos que aprender de eso. Ya sabes, crecer como equipo. Pero por supuesto que fue una decepción. Fue muy difícil para todos nosotros, pero sucedió y tenemos que ser fuertes".

La Europa League una una hipotética final en el Sánchez-Pizjuán frente al Betis: "Eso sería un escenario de locura, me refiero a tener un derbi en la final de la Europa League. ¿Por qué no? Ya sabes, todos los jugadores queremos jugar partidos importantes y el derbi es un partido grande. ¿Por qué no? Pero primero tenemos al Dinamo de Zagreb, que creo que es un equipo fuerte desde la creación. Así que tenemos que pasar eso antes y, como dije, ir partido a partido".

Su relación con Lopetegui:"Es buena, Me ayuda. Cuando hay cosas que puedo mejorar, me habla de ello. Cuando hay cosas que hago bien, también me ayuda. Con aspectos tácticos que son importantes. Todos los entrenadores me han ayudado mucho desde que llegué aquí. Entonces, nuestra relación es buena".

Un mensaje a la afición: "Me gustaría decirle a los fans que sigan animándonos como lo vienen haciendo. Ellos nos ayudan mucho. Somos muy, muy fuertes en el Ramón Sánchez-Pizjuán esta temporada y tenemos que seguir siéndolo. Para ello hay que seguir juntos".