El posible once del Sevilla ante el Valencia en LaLiga

El Sevilla FC visita este miércoles el estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia CF en un duelo correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga. Lo hace con muchas bajas, con la necesidad de aferrarse a su espectacular temporada en el campeonato nacional de Primera división -segundo, a cinco puntos del Real Madrid con un partido menos, puede ponerse a sólo dos del líder- y con el deseo de poder pasar página y olvidar la eliminación del pasado domingo en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del eterno rival, el Real Betis (2-1); segunda gran decepción del curso tras el inesperado adiós de la Champions League en la Fase de Grupos.

Para el choque en tierras levantinas, Julen Lopetegui vuelve a tener muy poco donde elegir. Al desgaste físico y mental de un derbi muy polémico y que se extendió durante 30 horas (el pospartido aún sigue coleando), el técnico nervionense vuelve a enfrentarse a un problema ya habitual en los últimos meses: muchas dudas y numerosas ausencias ya confirmadas.

Como es conocido, no podrá contar con Bono, Munir ni En-Nesyri, tres jugadores que están concentrados en la Copa de África con la selección de Marruecos; ni tampoco con los lesionados Erik Lamela, Jesús Navas, Suso Fernández y Tomas Delaney. Asimismo, está muy pendiente del estado de Fernando Reges y Marko Dmitrovic se perdieron el derbi y no está claro cuándo podrán reincoporarse, por lo que forman parte del no menos nutrido grupo cuyo concurso está en el aire por un motivo o por otro.

Tampoco estará ya Óscar Rodríguez, presentado este martes como nuevo jugador del Getafe CF hasta final de curso. La buena noticia es que, a cambio, está Jesús Corona. El 'Tecatito' tuvo sus primeros minutos el domingo, en la eliminación de Copa, con sólo dos entrenamientos con un Lopetegui que le conoce muy bien de la época del Oporto, que llevaba un año y medio intentando ficharle (como admitió el internacional mexicano en su presentación oficial antes los medios de comunicación) y que no descarta darle ya la primera titularidad para dosificar las fuerzas de Ocampos y/o el Papu Gómez.

Mestalla ya no intimida tanto a los blanquirrojos. El Valencia lleva tres temporadas seguidas sin imponerse como local al equipo andaluz, al que derrotó por última vez con una goleada por 4-0 en la temporada 2017/2018. En las dos siguientes campañas se registró un empate a uno y en el encuentro de la pasada temporada el equipo andaluz ganó por 0-1 con un tanto de Suso en el minuto 81 de partido. Además, el conjunto de Eduardo Dato cuenta por triunfos los últimos cinco encuentros oficiales contra el cuadro che y sólo ha perdido en una de sus cinco últimas visitas a la capital del Turia.

Consulta, en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo, el posible once del Sevilla FC ante el Valencia CF, en el partido de la jornada 21 de LaLiga que se celebra este miércoles en el estadio de Mestalla.