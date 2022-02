Monchi repasa la actualidad: el Dinamo, Martial, los lesionados, la final de la UEL...

El director deportivo del Sevilla FC Monchi ha repasado la actualidad del equipo a pie de césped, durante el entrenamiento del conjunto de Julen Lopetegui, el cual ha seguido de cerca, para los medios oficiales del club nervionense. El de San Fernando analizaba así el rival de este jueves, un Dinamo de Zagreb muy peligroso: "Juegan con presión arriba, velocidad y dos jugadores en la punta de ataque, uno de ellos Petkovic, muy importantes. El año pasado eliminaron al Tottenham, este al West Ham".

Sobre la adaptación del último de los fichajes en llegar, Anthony Martial, el nervionense ha comentado: "Los jugadores que son élite tienen la capacidad de adaptación rápida y nosotros favorecemos esa adaptación. Vi a su familia disfrutar en las redes tras el partido, él acercarse al Gol Norte... Lo veo en el día a día y ya es uno más del grupo".

En cuanto a los lesiones que han asolado a la plantilla sevillista, Monchi ha explicado: "Dos meses complicados por las lesiones, el virus y la Copa de África. Todavía estamos recuperándonos. Más allá del momentos complicados, como el día de Valencia, creo que se ha demostrado que había fondo de armario importante. El equipo no ha salido ileso pero sí ha sabido sobrevivir".

La final de la UEL en Nervión: "Todavía no es una motivación extra, no es algo que nos motive más, todavía no. No es algo que me sume. Lo que deseo es que la final sea un espectáculo y estemos a la altura de lo que se exige. Este club ha roto muchas estadísticas a lo largo de los últimos años y eso me preocupa cero".