Baluarte 'silencioso' del Sevilla, Rekik guarda dos ases en la manga para acudir a un escaparate Mundial

No va citado con Países Bajos desde 2017 y Túnez intenta 'ficharle' para que juegue junto a su hermano Omar Rekik, quien le pregunta "todos los días" por esta posibilidad

Siempre se ha hablado del Sevilla FC como un excelente trampolín hacia escaparates mediáticos. En este sentido, una pregunta que cabe hacerse viendo el altísimo nivel de juego y de solvencia que está ofreciendo Karim Rekik, es la de qué tiene que hacer para volver a ser convocado por la selección de los Países Bajos. Es cierto que el cuadro neerlandés cuenta con centrales de la talla de Van Dijk, De Vrij, De Ligt, Nathan Aké o Daley Blind, quien como el sevillista también puede jugar como lateral izquierdo. No obstante, ni siquiera fue tenido en cuenta durante la larga ausencia por lesión del zaguero del Liverpool y extraña la prolongada ausencia internacional de un futbolista capaz de rendir a un nivel similar al de los cotizados Jules Koundé y Diego Carlos, ya sea formando pareja con alguno de ellos o junto a ambos, cayendo al costado zurdo para relevar a Marcos Acuña. A buen seguro, el suyo no es uno de los nombres más mediáticos de este Sevilla FC, pero sin lugar a dudas es uno de los hombres más importantes en el equipo de Julen Lopetegui esta campaña.

La pregunta adquiere aún más sentido teniendo en cuenta que 2022 es año de Mundial. La cita que se celebrará en Qatar se vislumbra ya en lontananza y, por un motivo u otro, Rekik está siendo titularísimo en un Sevilla FC que lucha con todo un Real Madrid por el título de LaLiga. Lo normal sería que, como poco, entrase en una preselección de Louis van Gaal, veterano entrenador que afronta una nueva etapa como seleccionador neerlandés y quien ya estuvo a punto de llevarse al hoy defensor del Sevilla FC al Mundial de Brasil 2014. De hecho, le incluyó en una lista de 30 nombres, pero finalmente estuvo entre los siete descartes.

Rekik nació en Den Haag el 2 de diciembre de 1994 y fue internacional por Países Bajos en las categorías sub 16 (6 encuentros), sub 17 (13), sub 19 (13) y sub 21 (15). Con la absoluta ha sido distinto. Debutó en un amistoso en Francia el 5 de marzo de 2014 en el que disputó los últimos 38 minutos tras sustituir a Daley Blind; pero sólo suma cuatro internacionalidades y de la última de ellas han pasado más de cuatro años: el 9 de noviembre de 2017, cuando jugó los 90' de otro amistoso ante Escocia. Un mes antes, completó sus dos únicos choques de carácter oficial, de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, frente a los combinados de Bielorrusia y Suecia. Desde entonces, nada de nada.

La vuelta de Van Gaal podría darle opciones, pero de momento no sabe nada de la selección de su país. No obstante, no sólo no pierde la esperanza de ir e incluso admite que cree estar haciendo méritos para lograrlo, sino que esconde un segundo as bajo su manga de cara a aspirar a poder lucirse en el escaparate del Mundial de Qatar. Y es que, tal y como ha reconocido el propio futbolista del Sevilla FC en una entrevista para ESTADIO Deportivo, la Federación de Túnez está en permanente contacto con Rekik para intentar convencerle de que se una a la selección de su país de origen y para la que, curiosamente, juega su hermano menor: Omar Rekik, de sólo 20 años y que juega también como central en el filial del Arsenal inglés, es el que más le presiona para cumplir su sueño de jugar juntos.

Omar Rekik, nacido en Helmund (Países Bajos), siguió a Karim y militó en las canteras de clubes como PSV, Marsella o Hertha de Berlín. Llegó a jugar varios partidos en las categorías inferiores de la selección neerlandesa pero dio el salto a la sub 21 de Túnez y, pese a su juventud, ya suma tres encuentros con la absoluta del cuadro norteafricano y quiere que Karim le acompañe en esta aventura con el país de su familia. "Mi hermano me pregunta todos los días si voy a jugar con él", asegura entre risas, abriendo la puerta a esa posibilidad, pero dejando claro que es consciente de que exigiría mucha buracracia y mucho papeleo, viendo el precedente cercano de Munir con Marruecos. "Además, creo que es diferente porque él jugó con España con menos de 21 años y no sé si fue un amistoso, yo jugué con 24 y era partido oficial".

"La Federación de Fútbol de Túnez me ha preguntado varias veces y he hablado mucho con ellos, aún a día de hoy. Quieren que cambie y juegue con ellos, que también podría jugar el Mundial. Mi hermano me dice 'Por favor, vamos a jugar juntos', pero no puedo decir nada de eso porque no es fácil y no sé qué va a pasar, pero es una posibilidad que está ahí y es verdad que tanto mi hermano como la Federeración de Túnez lo están intentando", detalló el jugador del Sevilla FC al ser preguntado por ED sobre las opciones de jugar con el cuadro africano, que fue líder de su grupo en la segunda ronda de la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022 y a finales de marzo tiene un doble compromiso decisivo ante Mali.

Por si acaso, fiel a su filosofía de no perder concentración en intentar predecir lo que deparará el futuro, no cierra la puerta a volver a ser llamado por Países Bajos, donde podría reencontrarse con Luuk de Jong, con quien "habló mucho" y cuyos consejos fueron importantes a la hora de aceptar la oferta de Monchi en el verano de 2020. "Claro que quiero ir al Mundial, pero yo estoy concentrado en el Sevilla FC, la verdad, y no pienso en la selección. Creo que tienes razón, yo también lo pienso así: si estoy jugando mucho aquí, en uno de los clubes más grandes de España y para mí también de todo el mundo, podría ir también a la selección; pero si no pasa, no pasa y ya está", manifestó Rekik, centrado en un presente en Nervión que le ilusiona y satisface muchísimo. Tiene contrato hasta 2025 y ninguna intención de moverse de este club.