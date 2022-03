El derbi de los roces... y los besos

Las cámaras de 'El día después' captaron muchas imágenes que el aficionado no pudo ver en directo

El Gran Derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis disputado el pasado domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha dejado multitud de acciones dentro del campo para ser analizadas con detenimiento. Desde las más comentadas como el penalti de Claudio Bravo a En-Nesyri, la primera tángana del choque entre Rakitic y Canales, en la que ambos acabaron amonestados, la durísima entrada de Acuña a Nabil Fekir o el enganchón del argentino con el portero chileno tras un balón colgado al área y en el que ambos acabaron riéndose. Pero esto sólo fueron algunas de las que se vieron durante el partido, porque hubo más, muchos más.



Como siempre, las cámaras de 'El día después' han captado mucho más de lo que no se pudo ver a simple vista desde el sofá de casa o desde la grada. Muchos piques y cuentas pendientes entre jugadores sobre el terreno de juego y también desde el banquillo, donde Joaquín, capitán verdiblanco, lo vivió con mucha intensidad en la primera parte y luego sobre el césped.





Pero no solo hubo roces, también hubo tiempo para muestras de cariño. Y es que, curiosamente, hubo varios besos sobre el terreno de juego. Como por ejemplo, el que dedicó Borja Iglesias a la grada de Gol Sur cuando recogía un balón, con una media sonrisa, o el más comentado, el de Bono a Álex Moreno tras fallar una ocasión clamorosa de gol. Por cierto, no le sentó nada bien ese gesto al lateral bético, que no tuvo su día, y se lo reprochó al final del partido cuando el portero sevillista se acercó para saludarlo:Otros besos, estos también con guasa, fueron los que le lanzó Ocampos a la grada donde estaban los jugadores del Betis tras el final del partido, donde tambiénles dedicó el gesto del corazón con ambas manos. Pero los abrazos y besos más sinceros sin duda fueron entre compañeros, como el abrazo significativo entre Monchi y Lopetegui al finalizar el partido en pleno césped, o entre los propios jugadores como se pudo ver entre Joan Jordán e Ivan Rakitic.Y es que, como suele pasar en los derbis, la celebración y la alegría va por barrios, y en esta ocasión la fiesta estuvo en el barrio de, con vuelta al campo incluida de sus jugadores para agradecer el apoyo de la afición durante todo el partido.