Lopetegui y las bajas para el Alavés, LaLiga, Isco, Joselu...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido hoy en rueda de prensa en la previa del choque que abrirá una nueva jornada de LaLiga este viernes en Mendizorroza, donde se enfrentará a un Alavés del que ya ha avisado de su peligro. "Cada partido es complejo y difícil, más ante equipos como el Alavés, que es un buen equipo y experimentado, con buenos futbolistas y que lógicamente están jugando por salir de una situación complicada. Para mí estos son los equipos más complicados, además en un campo complejo. Nos tenemos que preparar y rehacernos para superar todas las dificultades que tenemos y competir con ellos e intentar ganarles", ha dicho el vasco.

Sobre las ausencias que tiene para este duelo ante el Alavés, Lopetegui no ha querido dar nombres todavía pero adelante que serán varias: "Va a ser complicado, tenemos problemas con ellos dos (Diego Carlos y Martial) y con más futbolistas. Luego veréis la lista pero habrá muchas ausencias. Trabajamos para poner el foco en los que están y darles la máxima confianza. A nivel de bajas hay un escenario demasiado amplio, mucho más del que queríamos".

Hay conjura por LaLiga: "La conjura es recuperar jugadores para ser competitivos. Queremos ganar al Alavés y recuperar futbolistas porque necesitamos el máximo número de ellos".

El derbi es una inyección de moral: "Aquí lo que has hecho no te ayuda para el siguiente partido. Lo que ayuda es cada partido, el derbi ya es prehistoria y estamos centrados en el Alavés, queremos sacar a un equipo competitivo dentro de las dificultades que tenemos".

Los que le critican que no van a por los tres puntos desde el principio: "Siempre salimos a por los tres puntos y mañana no será una excepción".

El interés del Sevilla FC en Isco: "No hablo de futbolistas que no son del Sevilla. Los importantes son los que tenemos nosotros y los que van a dar un paso adelante mañana en un partido muy complejo. No me da nada hablar de los jugadores que no están aquí".

La vuelta de Jesús Navas: "Jesús ha jugado un partido completo después de tres meses y medio y lógicamente tiene que seguir mejorando y cogiendo su mejor tono. Es una buena noticia que esté a disposición de ayudarnos".

El peligro de Joselu: "El Alavés tiene sus armas, una buena plantilla y un buen entrenador. Un buen delantero como es Joselu pero también a Rioja, a Jason, a Pere Pons... Vamos a tratar de contrarrestarles y hacer un buen partido para superar a un gran rival".

Problema con los centrales: "Al final de lesionados no puedes prever y a veces coinciden en una posición y en en otras no. Es cierto que ahora tenemos problemas concretos en posiciones más o menos cercanas y trataremos de solventarlas y confiar en los que están".

Lamela no llega: "Lamela todavía no está disponibles, no tiene el alta médica. Los médicos son los que nos tienen que marcar las pautas".

En-Nesiry: "Cuanto más juegas, más pasos adelante das. Él ha tenido tres meses y medio de lesión. A medida que pasan los minutos va mejorando las sensaciones y es bueno para él y para el equipo".