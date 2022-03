Los 'Americanos del Sevilla' muestran su poderío y 'anuncian batalla'

Tras el Genoa y el Vasco de Gama, 777 Partners compra a otro histórico, el Standard de Lieja

777 Partners no para de crecer. El grupo de inversión que posee más de un 7% del capital social del Sevilla FC está demostrando la misma ansia que les llevó hace unos meses a forzar una Junta de Accionistas extraordinaria de la mano de José María del Nido. Su ambición no parece tener límites y las noticias que llegan sobre sus nuevas inversiones en el mundo del deporte auguran una lucha futura por hacerse con el control de uno de los mejores clubes de Europa.

Hace apenas unos meses se hacían con la propiedad del Genoa, el club más antiguo de Italia, que está peleando por evitar el descenso a la Serie B. Poco después, en noviembre, confirmaban que tenían avanzada su inversión en un nuevo circuito con el que piensan llevar la Fórmula Uno a Londres.

Sus tentáculos no sólo los han echado en Europa. Hace unas semanas compraban el 70% del histórico Vasco da Gama brasileño por unos 120 millones de euros, con el objetivo de reflotarlo y devolverle la grandeza perdida. Y este fin de semana han anunciado la compra de otro histórico, en este caso del fútbol belga, el Standard de Lieja.

El club pertenecía desde hace años al empresario belga Bruno Venanzi, que ha vendido el 100% de sus acciones por 55 millones de euros. El Standard atraviesa problemas económicos que han propiciado la llegada de 777 Partners, que ya se ha hecho con el control absoluto de dos clubes en el Viejo Continente. Venanzi dejará su cargo el próximo 15 de abril y dejara su sitio a los nuevos propietarios.

Con este comunicado, el club de Lieja hacía oficial la venta, antes de anunciar una rueda de prensa para el próximo mes en la que se desarrollaría la estrategia que se quiere implantar en el futuro de la entidad.

"Bruno VENANZI ha llegado a un acuerdo con la sociedad estadounidense de inversión alternativa 777 Partners por la que comprará el 100% de las acciones de Matricule 16 y se convertirá así en el nuevo propietario de Standard de Liège.

Se lleva a cabo la firma del acuerdo de transferencia (o firma) y la conclusión de la transferencia (o cierre) seguirá normalmente en unas pocas semanas según el procedimiento habitual.

777 Partners está encantado de asumir este nuevo desafío para ayudar a nuestro club a continuar su desarrollo y recuperar su antigua gloria.

La compañía estadounidense de inversión alternativa se sintió particularmente atraída por varias características esenciales de nuestra institución: Un club histórico tradicional belga y europeo que disfruta de un extraordinario fervor popular y dotado de uno de los palmareses nacionales más bellos. Un club de formación líder con muy buena reputación en el desarrollo de jóvenes talentos para convertirlos en jugadores profesionales de calidad que ejerzan su pasión al más alto nivel. Una marca nacional e internacional muy fuerte con un potencial inmenso.

Bruno VENANZI agradece a todos los miembros del Standard de Liège su inquebrantable colaboración durante las 7 temporadas de su presidencia y seguirá siendo el 1er seguidor de nuestro club en el futuro".

El desembarco de los 'Americanos del Sevilla' en el fútbol mundial no ha hecho sino comenzar. Ya tienen a tres históricos. Les falta un club grande, que compita de forma habitual en las máximas competiciones continentales. Y, a día de hoy, el Sevilla FC es el que más cerca tienen. Si no surge otra opción mejor, no cejarán en su intento de controlarlo.