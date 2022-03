Gudelj avisa al Barça y se ofrece para sofocar el 'incendio': "Estaré preparado"

El centrocampista serbio del Sevilla Fútbol Club podría volver al pivote por las lesiones de Delaney y Fernando

Tras la decisión de Fernando Reges de operarse y la lesión de Thomas Delaney, confirmada hoy por Julen Lopetegui, todas las miradas se han depositado en Nemanja Gudelj. El centrocampista serbio llegó hace tres años para jugar de pivote y ahí lo hizo en sus dos primeras campañas, pero Lopetegui quería un cambio, este año recurrió a él de central y no le dio la oportunidad de volver a su puesto ni aún cuando faltaban Delaney y Fernando. En esa situación prefirió contar con Rakitic y/o Jordán, aunque todo podría cambiar ahora. Gudelj se ha ganado los elogios de todos en los últimos partidos y eso podría darle la oportunidad de jugar de inicio en una posición que se ha quedado huérfana con las lesiones de los dos pivotes habituales.

"Esta temporada y este momento es bastante duro. Llevamos un par de meses con muchos lesionados. La gente se va con su país y también se lesiona. Son cosas que no puedes controlar, como lo que le pasó a Bono. En estos tiempos hay que enseñar qué significa jugar para el Sevilla, que en los tiempos difíciles hay que estar más fuertes y más unidos", aseguraba el serbio en Radio Marca, donde se ofrecía para ocupar ese puesto: "Estaré donde me necesite el míster. Central no es mi posición natural. Tácticamente soy bastante fuerte y puedo cubrir varias posiciones. Si me toca jugar de pivote allí estaré preparado".

Gudelj profundizaba en un tema que tiene muy preocupado al sevillismo, que no encuentra explicación a la plaga que vive el equipo este año. "Es difícil decir cuál es la razón de tener tantos lesionados. Jugamos muchos partidos seguidos con los mismos jugadores. Ahí entra el cansancio y hay que tenerlo en cuenta. Queremos seguir jugando igual, siendo agresivos y apretando arriba. Cuando sientes que en el partido no es el momento de hacer algunas cosas, pues debes cambiar. Se siente en los partidos", añadía el balcánico.

El ahora central del Sevilla Fútbol Club valoraba también el apoyo de la afición, algo que le ha servido para aguantar en los momentos difíciles que ha vivido. "Siento mucho el apoyo de la afición. Cuando un jugador tiene su ritmo y juega muchos partidos la gente lo ve y aprecia tu trabajo. Desde el primer momento he sentido el apoyo de todos los aficionados del Sevilla. Yo sigo trabajando fuerte para cuando me necesiten y dar todo lo de mí posible", afirmaba.

En cuanto al partido que llega ahora, tiene claro que pese al momento del Barça, el Sevilla tiene opciones y dará la cara. "Creo que debemos jugar como sabemos nosotros y vender la piel muy cara siendo muy compactos. Mantener el balón y dejar que corran ellos. Podemos y sabemos ser más atrevidos en ataque. Estamos analizando partidos viendo donde podemos mejorar. En el último tramo de temporada nos falta algo más en ataque. (...) Miramos cada partido como una final. La de Barcelona es la siguiente final que nos toca. Hemos conseguido todo lo que hemos conseguido jugando así. Ellos se han reforzado muy bien y con Xavi está jugando buen fútbol. Es un equipo que está en forma, pero para nosotros no cambia nada la forma de ver el partido del domingo", concluía.