Túnez o Países Bajos... la margarita mundialista de Karim Rekik y la insistencia en ficharle de su hermano Omar

El defensor del Sevilla, recién recuperado de su lesión, tiene un doble motivo para estar pendiente del sorteo de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 que se celebrará este viernes

Túnez rentabilizó la victoria obtenida en la ida del 'play off' ante Mali (0-1) y con un empate sin goles en su feudo de Rades en la vuelta selló el billete para Qatar 2022, su segundo Mundial consecutivo y el sexto de la historia de las 'Águilas de Cartago'. Entre los muchos mensajes de felicitación que han recibido la selección dirigida por Jalel Kadri ha destacado una, la del futbolista del Sevilla FC Karim Rekik, quien daba la enhorabuena a sus compatriotas en sus 'stories' de Instagram. El gesto no ha pasado desapercibido en uno de los países de ascendencia del zaguero nervionense, pues llevan meses en negociaciones con él, con la FIFA y con la federación de los Países Bajos para intentar nacionalizarle.

El proceso requiere de muchísima burocracia y Rekik prefiere vivirlo con prudencia, ya que podría tardar bastante... si es que se llega a dar. En cualquier caso, el jugador del Sevilla FC -recién recuperado de una lesión que le ha tenido algo más de un mes parado- vivirá con doble emoción el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar que se celebrará este viernes. En el Bombo 2 estará la selección con la que ha sido internacional, la de Países Bajos, junto a México, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. En el Bombo 3, estará la que podría ser su futura patria deportiva, Túnez, junto a Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia y República de Corea.

Karim Rekik nació en Den Haag el 2 de diciembre de 1994, hijo de un padre tunecino y madre neerlandesa. Fue internacional por Países Bajos en las categorías sub 16 (6 encuentros), sub 17 (13), sub 19 (13) y sub 21 (15). Todo iba a buen ritmo hasta llegar a la absoluta. Debutó con la 'Oranje' en un amistoso en Francia el 5 de marzo de 2014 en el que disputó 38 minutos tras sustituir a Daley Blind; pero sólo suma cuatro internacionalidades y han pasado más de cuatro años de la última. No cuenta para su país de nacimiento desde el 9 de noviembre de 2017, cuando fue titular y completó un amistoso ante Escocia. Unas semanas antes, había vivido sus dos únicas citas oficiales, frente a los combinados de Bielorrusia y Suecia. Y hasta aquí.



Como el propio futbolista del Sevilla reconoció en una reciente entrevista con ESTADIO Deportivo, hace mucho que no sabe nada de la selección de los Países Bajos, pero al mismo tiempo reconocía que la Federación de Túnez quiere aprovechar esta situación y está en permanente contacto con Rekik para intentar convencerle de que se una a la selección de su país paterno y que forme pareja de centrales con su hermano menor: Omar Rekik, de sólo 20 años y que juega también como central en el filial del Arsenal inglés. Precisamente el prometedor futbolista 'gunner' es quien más presión ejerce para que se decante por los norteafricanos.

Omar Rekik, nacido en Helmund (Países Bajos), siguió a Karim y militó en las canteras de clubes como PSV, Marsella o Hertha de Berlín. Llegó a jugar varios partidos en las categorías inferiores de la selección neerlandesa pero dio el salto a la sub 21 de Túnez y, pese a su juventud, ya suma cinco encuentros con la absoluta del cuadro norteafricano y quiere que Karim le acompañe.

"Mi hermano me pregunta todos los días si voy a jugar con él", asegura entre risas, abriendo la puerta a esa posibilidad, pero dejando claro que es consciente de que exigiría mucho papeleo y es difícil, viendo el precedente cercano de Munir con Marruecos. "Además, creo que es diferente porque él jugó con España con menos de 21 años y no sé si fue un amistoso, yo jugué con 24 y era partido oficial".



"La Federación de Fútbol de Túnez me ha preguntado varias veces y he hablado mucho con ellos. Quieren que cambie y juegue con ellos, que también podría jugar el Mundial. Mi hermano me dice 'Por favor, vamos a jugar juntos', pero no puedo decir nada de eso porque no es fácil y no sé qué va a pasar, pero es una posibilidad que está ahí y es verdad que tanto mi hermano como la Federeración de Túnez lo están intentando", detalló el jugador del Sevilla FC al ser preguntado por ED sobre las opciones de jugar con el cuadro africano, que fue líder de su grupo en la segunda ronda de la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022 y selló su pase en el 'play off' ante Mali.