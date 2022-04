Castro da la cara aplacar la 'crisis', levantar los ánimos del Sevilla y hacer un llamamiento directo a la afición

El presidente da motivos para no ser pesimistas, al tiempo que recuerda la extensa lista de obstáculos: "21 casos de Covid, una terrible plaga de lesiones... y decisiones arbitrales desfavorables"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha dado un paso al frente para reaccionar a la derrota de su equipo en el Camp Nou, donde no sólo perdió por 1-0 el partido ante el FC Barcelona, sino también la segunda plaza y, con ella, también la tercera, que ahora está en propiedad del Atlético en un triple empate a 57 puntos. En apenas unas semanas, el conjunto de Nervión ha pasado de ser la principal oposición al título para el Real Madrid (69), a mirar atrás para asegurar su billete de Champions ante la cercanía del quinto clasificado, para colmo, el eterno rival, el Real Betis (53).

"Dependemos de nosotros, y con ventaja en la clasificación, pero como hemos hecho muchas cosas bien, también hemos hecho cosas mal. Quedan ocho partidos y cinco son en nuestro estadio, donde el equipo se ha mostrado fuerte y ha conseguido la mayoría de los puntos en juego (34 de 42 posibles). Ésa debe ser nuestra mejor baza para lograr el objetivo", manifestó Castro este lunes.

En Barcelona, el Sevilla FC encadenó su novena salida consecutiva sin ganar, de ahí que Castro haya apelado este lunes a la fortaleza y la solidez mostrada por el equipo de Julen Lopetegui en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde jugará cinco de las ocho jornadas que le quedan a LaLiga 21/22. De hecho, los dos siguientes son en la Bombonera de Nervión, ante el Granada CF y nada más nada menos que ante el Real Madrid. Cádiz CF, RCD Mallorca y Athletic Club, en la última cita del curso, deben viajar también hasta Eduardo Dato; con Levante UD, Villarreal y Atlético (Jornada 37) como únicos compromisos a domicilio.

Por todo ello, el presidente sevillista considera que el Sánchez-Pizjuán, al calor de su afición, debe convertirse en "la mejor baza para lograr el objetivo de clasificarse por tercera campaña seguida para jugar la Champions League", lo que sería un hito histórico en la entidad y, por ello, un estímulo lo suficientemente importante como para no caer en el pesimismo por la última racha negativa y el descenso de dos posiciones en la tabla.

"Quedan 24 puntos y hay una realidad palpable: el equipo está muy bien situado para ganarse el derecho a jugar de nuevo la Champions. Hay que luchar por ello", insistió el Castro en una entrevista en SFCRadio, donde insistió en la necesidad de hacer piña: "Estoy seguro de que la afición va a llevar en volandas al equipo en estos cinco partidos que quedan en casa".

"Juntos somos más fuertes y, si vamos en la misma dirección, lo conseguiremos. Esta misma temporada la afición ha sido fundamental para ganar muchos de los partidos", recordó, a modo de interpelación directa a la grada, dando por hecho de que el equipo contará con "el aliento de su gente" ante el Granada CF a pesar de caer en Barcelona. "Además, siendo Viernes de Dolores y la primera de esas ocho 'finales', el Sánchez-Pizjuán registrará una entrada extraordinaria, seguro".

"Somos el Sevilla FC y su afición siempre anima al equipo, más aún cuando más lo necesita", subrayó el presidente del Sevilla FC, que anunció una promoción especial ante el Granada por la que los abonados podrán comprar una entrada adicional a mitad de precio y los que no puedan acudir al estadio "podrán dejar la opción a otros sevillistas que puedan estar con el equipo".

Sobre el partido perdido ante el FC Barcelona, Castro opinó que "el equipo dio la cara e incluso tuvo opción de empatar ante el rival más fuerte de la competición en estos momentos", y precisó que "no hay que olvidar que ellos venían de ganar en el Bernabéu (0-4) y, sin embargo, el Sevilla FC tuvo sus opciones hasta el final". A pesar de la derrota en el Camp Nou, la tercera en lo que va de liga y primera en 15 jornadas, manifestó que el equipo está haciendo "una gran temporada pero no puede dejar escapar más puntos".

"No soy hombre de pretextos, pero hemos tenido a 21 jugadores con COVID, con las secuelas que eso deja. Lo de las lesiones este año no tiene nombre, y eso merma sin duda a una plantilla. No me quiero amparar en eso, pero también ha habido decisiones arbitrales no adecuadas. Aún así, estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo de no bajarnos de ese campamento base de la Champions", concluyó el presidente del Sevilla FC.