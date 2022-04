La leyenda de Jesús Navas: una mirada a la historia del Sevilla FC

El capitán nervionense alcanzó el pasado viernes los 600 encuentros oficiales como blanquirrojo, a sus 36 años, suma quince temporadas en el club de sus amores y ha devorado todos tipo de récords

Ya se sabe que por Jesús Navas no pasan los años y que tiene cuerda para rato. A sus 36 años, no se cansa de devorar todos los récords habidos y por haber. Esta 2021/2022 que ya va tocando a su fin es su decimoquinta temporada en el primer equipo del Sevilla FC, club de sus amores, del que es capitán y con el que el pasado viernes alcanzó la estratosférica cifra de 600 encuentros oficiales, que habría sido un centenar más de no mediar un paréntesis de cuatro campañas en el Manchester City. Algo impensable para aquel enjuto y tímido pequeñajo que viajaba cada tarde desde Los Palacios y Villafranca hasta la carretera de Utrera, para entrenarse en una ciudad deportiva cuyo flamante estadio principal lleva su nombre.

Han pasado casi 18 años desde que Joaquín Caparrós le dio la alternativa y su leyenda no ha parado de crecer desde aquel choque de manos con Paco Gallardo, un 23 de noviembre de 2003 en el estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona) en un RCD Espanyol 1-0 Sevilla FC. En el minuto 78', con la mayoría de edad alcanzada sólo dos días antes, sumaba a su casillero el primero de sus 600 partidos como jugador del Sevilla FC, club con el que ha celebrado 39 goles y 113 asistencias y con el que ha conquistado siete de los 12 títulos que ha ganado a lo largo de su carrera, junto a los tres con el City y al Mundial y la Eurocopa con España.

Suyo es también el récord de jugador con más títulos con el Sevilla FC, con siete, superando los seis de Palop, Kanouté, Luis Fabiano, Dragutinovic, Adriano, Renato y Escudé. Tres veces ganó la UEFA Europa League, dos veces la Copa del Rey, una la Supercopa de Europa y otra la Supercopa de España. No muchos lamentan que se perdiese las tres seguidas que ganó la plantilla dirigida por Unai Emery, pero desde luego no tardó en desquitarse a su vuelta. Tres años después de su deseado regreso, en la final de Colonia 2020 ante el Inter de Milán, volvió a vivir un momento único, ya que levantó la Sexta al cielo alemán, en su primer título como capitán del Sevilla FC.

"Allá por 2017, Pablo Blanco dijo de él que alcanzaría los 600 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla. Una vez más, estaba en lo cierto en su intuición sobre Jesús Navas. Y es que aquel chico que le llamó la atención sorteando charcos en Los Palacios, acabaría arrebatándole casi 20 años después la condición de jugador con más encuentros en el equipo de Nervión", resalta los medios del Sevilla FC para remarcar el récord de Navas, que ya le saca 150 partidos de ventaja al segundo que más veces ha defendido el escudo blanquirrojo, que es el director de cantera.

Evidentemente, Navas también tiene la mejor marca histórica de partidos en Europa con los de Nervión y la de victorias, con 304, es decir, más de un 50 por ciento de triunfos en sus seis centenas de encuentros oficiales entre todas las competiciones y con 101 de ventaja sobre el segundo, Juan Arza, que mantuvo el récord durante medio siglo. Mirar a los ojos de Jesús Navas es echar una mirada a la historia del Sevilla FC.

Disfruta, en esta galería de imágenes elaborada por ESTADIO Deportivo, de algunos de los mejores momentos del legandario Jesús Navas en sus 600 encuentros oficiales como jugador del Sevilla FC.