Martial busca otra oportunidad en el Sevilla

El delantero francés muestra en un vídeo su compromiso con el equipo y su esfuerzo para recuperarse antes de que se acabe la temporada con el objetivo de cambiar la decepción de la afición sevillista con su rendimiento

Julen Lopetegui dio el fin de semana libre a sus jugadores después del empate ante el Cádiz CF del pasado viernes, aunque Anthony Martial ha declinado ese ofrecimiento y este domingo ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve haciendo bicicleta en el gimnasio de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. En las imágenes, de apenas ocho segundos de duración, el galo manda un claro mensaje al enfocar el mural que decora una de las paredes en el que se lee el lema del Sevilla FC 'Nunca te rindas'.

El delantero prestado por el Manchester United se esfuerza para dejar atrás su segunda lesión muscular en poco más de tres meses en el Sevilla FC y tener la oportunidad de jugar en alguno de los cuatro partidos que le faltan a esta 2021/2022 para, así, poder dejar un buen sabor de boca en una afición decepcionada con la cara y poco productiva cesión de este futbolista de 26 años al que Transfermarkt valora en 28 millones de euros. La operación ha sido costosísima, en torno a seis millones de euros de gasto total para un gol y una asistencia en un total de 650 minutos en 11 partidos.

La fuerte inversión del club podía prever que su ostracismo durante meses le pudiera pasar factura en el plano físico, pues suele pasar cuando un futbolista pasa de no jugar nunca a ser titular por decreto; lo que no podría imaginar es que todos los objetivos se le iban a ir cayendo cual castillo de naipes ante un soplido.

Cuando Martial llegó al Sevilla FC, ya a finales del mes de enero, el equipo de Julen Lopetegui acababa de caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey por el Real Betis, pero estaba en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, soñando con estar en la final del Sánchez-Pizjuán, y en LaLiga era la principal (y única) alternativa al título del Real Madrid, pues empezó el mes febrero segundo en la tabla a sólo cuatro puntos del líder.

Martial fue presentado un 27 de enero, tuvo semana y media de adaptación, cortesía de un parón liguero por compromisos internacionales, y fue titular el 5 de febrero en un 0-0 en Pamplona ante Osasuna. Repitió en la alineación inicial del Sevilla FC ante el Elche CF (2-0, el 11-F), seis días después; como también el jueves siguiente ante el Dinamo de Zagreb (3-1, 17-F) marcando su primer y hasta ahora único tanto como blanquirrojo. El 20 de febrero vivía su cuarta titularidad en 15 días en la visita al RCD Espanyol (1-1) y su físico decía basta a los 26 minutos, cuando se lesionó en los isquios al intentar proteger un balón.

La lesión fue un mazazo para un jugador que había costado muy caro, del que se esperaba muchísimo y que ya estaba empezando a recibir críticas cuando sufrió el problema muscular. Se perdió la vuelta de 1/16 de final de la Europa League en Zagreb y los choques ligueros ante Betis (2-1) y Alavés, en Vitoria (0-0), regresando el 10 de marzo en la ida de octavos contra el West Ham, en casa (1-0). Empezó poco a poco, con 15' frente a los londinenses y 36' en Vallecas contra el Rayo (1-1).

A partir de ahí, y sin hacer nada de otro mundo, recuperó el rol de titular indiscutible ante el FC Barcelona (1-0) a domicilio y en los duelos como local frente a la Real Sociedad (0-0), el Granada CF (4-2) y el Real Madrid (2-3), choque en el que volvió a caer lesionado por la comentadísima entrada de un amonestado Eduardo Camavinga que el árbitro decidió dejar sin castigo y, es más, acabó amonestando al sevillista por lanzar un bote de agua al césped como frustración por tener que abandonar el partido lesionado. Otro parón. Lo que le hacía falta al francés, que a esas alturas ya era bastante criticado y al que tampoco le iban mejor las cosas en su situación personal, con su pareja haciendo pública su superación por Instagram.



Desde ese último parón obligado no ha habido parte médico que permitiese conocer el tiempo aproximado que debía estar de baja y el club, quizás para descargarle de presión, no sólo no ha confirmado los rumores que salieron acerca de que no volvería a jugar en lo que resta de campaña, sino que le ha transmitido confianza en su indiscutible talento.

Monchi admitió que su rendimiento no es el esperado, pero el director deportivo del Sevilla FC sorprendió al dejar abierta una puerta a su continuidad la próxima temporada, si bien lo hizo remarcando que la operación sería muy complicada y costosa vistas las exigencias de un Manchester United que tendrá que ver que quiere hacer Ten Haag (su futuro entrenador) con Martial.