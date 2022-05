"Pronto habrá buenas noticias" sobre el futuro estadio del Sevilla y su posible nombre comercial

Castro asegura que el club sigue preguntado a aficionados y estudiando opciones que admite que van desde la remodelación y ampliación del actual Sánchez-Pizjuán hasta la construcción de un nuevo feudo "económicamente posible" y "en Nervión"

El Sevilla FC sigue manteniendo su compromiso por mejorar el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde este año a sus aficionados les ha tocado mojarse en siete encuentros, dos de ellos en los tres de Champions, tal y como recordó este lunes el presidente, José Castro, quien dio más detalles sobre el proyecto que le encargó a la prestigiosa multinacional norteamericana Legends para decidir sobre el futuro estadio del club, decisión que pondrá en manos de sus abonados y que, como ya anunció a mediados del pasado mes de marzo, "contempla todas las opciones posibles, desde la ampliación y adecuación a los nuevos tiempos del actual Sánchez-Pizjuán, como la construcción de un nuevo estadio".

En este sentido, Castro ha adelantado en una entrevista en una extensa entrevista en Radio Marca Sevilla -en la que ha analizado el mercado de fichajes y ha defendido a Lopetegui de las críticas- que "pronto se conocerán buenas noticias" sobre el proyecto que el club tiene para su nueva casa, que muy probablemente se apuntará a la moda de incorporar algún nombre comercial para aumentar los ingresos económicos en años de crisis.

"Tenemos un nuevo director de negocios, que es Jorge Paradela, y pronto saldrán a la luz nuevas cosas en las que está trabajando. Una de las opciones es un encontrar un patrocinador para el estadio que aportaría importantes ingresos económicos. Es una opción. En los próximos meses vamos a tener buenas noticias en esa parcela, que ya es la segunda que más ingresos da al club", explicó Castro, revelador, pese a evitar entrar en detalles.

"Estamos haciendo estudios con empresas de primerísimo orden y pronto tendremos esos datos. Estamos preguntando a los aficionados y vamos recabando informes para ver lo que queremos hacer con el Sánchez-Pizjuán. Pero que a nadie se le olvide que dentro de unos días se juega la final de la Europa League en nuestro estadio. Y no es porque seamos el club con más títulos en la competición, sino porque hemos hecho una gran mejora y una reforma muy completa del estadio. Eso no quita que siguen haciendo falta mejorar muchas más cosas", añadió.

Una cosa sí quiso dejar clara el presidente blanquirrojo: no se imagina al Sevilla FC jugando como local en un sitio que no sea su barrio de Nervión. Insiste en que hay muchas probabilidades de que se decida construir un nuevo estadio, pero considera que su emplazamiento siempre debe ser el mismo: "El corazón del Sevilla FC es Nervión. Dificilmente nos vamos a ir de nuestra casa, pero haremos lo que sea. Lo que sea. Aún hay que seguir haciendo estudios. Y por no hablar de la ciudad deportiva, que seguimos reformándola y ampliándola, todos los proyectos están visados y seguimos trabajando en eso. Todo, con el visto bueno de Lopetegui".



"Mi sueño es tener siempre lo mejor para el Sevilla FC: remodelarlo, aumentar la capacidad o hacer uno nuevo. Lo que sea mejor para el club y para su afición. Esto no es un huevo que se echa a freír, hay que hacerlo con responsabilidad; pero haremos algo de lo que los aficionados se sientan orgullosos y que sea económicamente posible. Haremos todo lo humanamente posible", aseveró Castro sobre el mismo asunto.

Uno de los aspectos a valorar a la hora de decidir el aforo que tendrá el nuevo Sánchez-Pizjuán son las bajas entradas de este curso, aunque según el presidente del Sevilla FC han ido mejorando durante el año y creo que no tiene nada que ver con las críticas a Lopetegui: "El sevillista siempre va a estar con su equipo, eso está claro. Lo que ocurre es que la pandemia acostumbró a la gente a quedarse en casa, pero creo que hemos tenido buenas entradas y que a medida que avanzaba el año iba a más. Ha sido un año excepcional en todos los sentidos y también en éste. Conozco muchos abonados que se han quedado en casa por miedo al covid".

"Además, este año ha pasado una cosa muy rara: en siete partidos de esta temporada ha llovido una barbaridad, entre ellos dos de tres en Champions, cuando el apoyo era esencial. Hasta en eso hemos tenido mala suerte. Estamos haciendo estudios de qué debemos hacer en el futuro con nuestro estadio y está claro que hay que cubrirlo para proteger a los espectadores", anunció, sobre sus intenciones en la casa del Sevilla FC.