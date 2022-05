Martial, con su futuro en el aire

Monchi dijo que quería "hablar con el jugador a final de la temporada"

"Su cesión ha sido menos costosa de lo que la gente se cree, pero no deja de ser una apuesta importante, nada de seis o siete millones. Desgraciadamente es difícil analizar el rendimiento de Martial cuando ha estado lesionado y ahora se ha vuelto a lesionar. (...) No cierro la puerta a su continuidad aunque hay muchas cosas que ver y hablar con el jugador a final de la temporada". Así se expresaba el director deportivo del Sevilla FC Monchi hace poco más de un mes sobre una posible continuidad del delantero francés a final de temporada.

Sin embargo, pese a las buenas sensaciones que había dado justo antes de su lesión ante el Real Madrid, Martial no volvió a jugar y sus problemas hicieron que el Sevilla lo descartase. Al menos así lo señalaba el presidente, José Castro, esta misma semana. "Es un jugador que ha demostrado su valía, pero que no ha sabido adaptarse y ha tenido varias lesiones. No jugó como queríamos. No quiero decir que no lo intentó, pero las cosas no funcionaron. Fue un préstamo puro y volverá al United", indicaba el dirigente a Canal Sur.

Cierto es que al United regresa... pero sólo de paso. Según señala ESPN, Anthony Martial le ha comunicado al club británico su intención de abandonar la entidad en este mercado estival. El internacional francés aún tiene dos años de contrato con los 'Red Devils' y, a pesar de que ha cambiado de técnico y todo empieza de cero con la incorporación del neerlandés Erik ten Hag, no quiere jugar más en un club en el que salvo en la etapa de Soljskjaer como entrenador, su protagonismo ha sido intermitente y muy inferior a lo que le habría gustado.

Aún es pronto para que trasciendan posibles destinos, pero la imagen que ha dejado en Sevilla no le ha ayudado a buscar el objetivo que perseguía, que no era otro que regresar a la selección francesa y poder jugar el Mundial de Qatar 2022.

Un central del United, en el radar del Sevilla

No es el único jugador que, según este medio, ha pedido al Manchester United una salida. El joven meta Henderson también se quiere marchar, harto de estar a la sombra de De Gea y no tener minutos, algo que podría hacerle perder también la senda mundialista. Y el tercero es un Erik Bailly que renovó la pasada campaña cuando todo apuntaba a una salida y que sólo ha jugado 7 partidos en toda la temporada entre todas las competiciones.

El central marfileño, ex del Villarreal, tiene dos años de contrato por delante y ha sido ofrecido en los últimos meses al Sevilla, que tiene preferentemente que reforzar su centro de la defensa ante las posibles salidas de Koundé, Diego Carlos y hasta de Gudelj.