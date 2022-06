Ofrecido al Barça y por medio mundo, desde Italia insisten en que el Niño Maravilla quiere jugar en el Sevilla

El chileno Alexis Sánchez sigue siendo vinculado con fuerza a Nervión, pese a que su agente no para de llamar a puertas: Galatasaray, MLS y, la última, la del Barcelona

El Sevilla FC está todavía colocando los cimientos y lo primero es levantar el muro. En este tramo inicial del mercado estival de fichajes, Monchi está centrado en armar una nueva defensa sin Jules Koundé ni Diego Carlos, por lo que apenas tiene tiempo de pensar en el tejado. Eso no evita que salgan constantemente noticias que le vinculan con atacantes como Alexis Sánchez que ultima las negociaciones con el FC Inter para obtener la carta de libertad y está llamando a puertas de todo el mundo.

Lo último relacionado con el 'Niño Maravilla' es que se ha ofrecido para volver al FC Barcelona una década después, consciente de que al club culé le costará fichar. Ya fue contemplado como opción en el pasado mercado invernal, pero finalmente Laporta se hizo con el fichaje de Ferran Torres y la cesión de Adama Traoré. Ahora se ha vuelto a ofrecer para regresar a un club en el que jugó tres temporadas entre 2011 y 2014, con el que jugó 141 partidos oficiales, anotó 41 goles y ganó seis títulos -una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una de Europa y un Mundial de Clubes-.

Antes que en 'Can Barça', donde según el diario Sport ven imposible dar cabida a Alexis Sánchez en su estrecho margen salarial, el extremo internacional chileno había rechazado ofertas de Japón y había sido ofrecido al Galatasaray de Turquía y a varios clubes de la MLS de Estados Unidos. No obstante, la prensa italiana no para de insistir con el Sevilla FC como el destino más probable, aunque a priori no resultaría nada sencillo de cuadrar.

En esta línea, el diario Tuttosport asegura este mismo martes que Nervión es el destino predilecto para el 'Niño Maravilla', que incluso estaría dispuesto a rebajarse la ficha y que aceptaría repartir su sueldo en un contrato de varias temporadas. Alexis tiene un salario anual de 7 millones de euros en el FC Inter, que quiere darle salida cuanto antes para poder lanzarse con otro jugador (a priori prohibitivo) que ha sido relacionado con el Sevilla FC como es Paulo Dybala.

Alexis prevé sacar unos 5 millones de euros, tres cuartas partes de su salario, por dejar el club 'neroazurro' y, siempre según la prensa deportiva italiana, renunciaría a prima de fichaje como agente libre y aceptaría un sueldo mucho más modesto a cambio de sentirse de nuevo importante en un equipo; algo que apenas logró en el Barça y que no pudo sentir en el Manchester United ni en el Inter, donde en tres años ha jugado 96 encuentros oficiales, pero sólo 32 (justo un tercio) como titular.

Es cierto que no es perfil de jugador que suele buscar Monchi: joven, que aún no ha alcanzado su pico de rendimiento y que tiene margen para ser traspasado dejando una jugosa plusvalía. No obstante, cabe recordar que ya fue capaz de sacar un altísimo rendimiento a jugadores que parecían en claro declive, con Ever Banega y Stevan Jovetic como mejores ejemplos y con el 'Chicharito' como precedente más cercano aunque el paso del delantero azteca fue muy efímero.

Aún en buen momento pero de una liga mejor pescó hace tres años a Fernando Reges y le acaba de renovar con 34 años, los mismos que tiene Alexis Sánchez. Además, en el presente mercado, el Sevilla FC se ha posicionado muy bien para acoger a otros agentes libres veteranos y con fichas altas como son Juan Mata, otro más con 34 años, o Isco Alarcón, de 30.