Koundé atiende sus negocios y Tebas cuida los suyos: "El Barça puede hacer fichajes de 40, 50 ó 60 millones"

Mientras el central del Sevilla se aisla de todo el ruido y se centra en descansar y emprender, el presidente de LaLiga aprende del tirón de orejas de Laporta y sigue esforzándose por proclamar a los cuatro vientos la supuesta solvencia del Barcelona

El Bayern de Múnich ha transmitido al FC Barcelona que si quiere hacerse con Robert Lewandowski le haga llegar, lo antes posible, una oferta que se acerque mucho a 60 millones de euros. Más de lo mismo e incluso un poco más (60-65 kilos) en el Sevilla FC con respecto a Jules Koundé. ¿Tiene ese dinero el Barça? Pues según Javier Tebas, sí. Es más, el presidente de LaLiga, que hace poco defendía la tesis contraria y que se llevó un tirón de orejas de Laporta por "perjudicar al club en el mercado con sus palabras", no sólo considera ahora capacitada a la entidad culé para hacer grandes dispendios, sino que muestra en público su deseo de que así sea sin pudor alguno.



Tebas ha participado este lunes en el 'Legends-The Home of Football', el que será el mayor museo de la historia del fútbol y que se ubicará en un edificio de siete plantas en la Puerta del Sol de Madrid. Allí, una colección de casi 5.000 objetos y muchas otras actividades estarán a disposición de los visitantes a partir de finales del 2022. En su presentación, en el Palacio de Cibeles, estuvieron también presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el representante de la UEFA Luis Figo; el presidente de Legends, Marcelo Ordás; y el CEO de Legends, Martín Ink.



Al término del acto, Tebas atendió preguntas de los medios y fue cuestionado por ese supuesto umbral de 60 millones señalado por el Bayern para aceptar vender al 'crack' polaco: "No sé si por 60 millones, por 50 o por 40, pero hay interés y, si ejecutan lo que aprobaron en las asambleas, podrá jugar en el Barcelona". "Si el Barça ejecuta esas palancas que han aprobado podrá fichar a Lewandowski y hacer fichajes de esas cantidades", insistía el abogado, preguntado de manera insistente por este asunto y con otros nombres de fondo como los de Koundé (Sevilla FC), Bernardo Silva (Manchester City) o Raphinha (Leeds United).



"Espero que Lewandowski juegue en el Barcelona y haga un buen campeonato. Espero que esas palancas que ha activado le hagan poder llegar al Barcelona, porque es una leyenda del Bayern de Múnich y del fútbol europeo", manifestó con total claridad Tebas, quien evidentemente se refiere a que cualquier llegada a LaLiga de un futbolista importante eleva el caché de la competición nacional.



No obstante, sus palabras han sido muy criticadas por aficionados de otros equipos de Primera que hacen malabares para equilibrar cuentas y que asisten, atónitos, a la condescencia de Tebas con el Barça a pesar de su astronómica deuda y después de permitirles reforzarse en enero y acabar la temporada siendo el único de los 42 clubes de LaLiga que superó (aunque sólo mínimamente) el tope salarial asignado. Y es la segunda vez en sólo cuatro días que el presidente de todos los clubes españoles abandera los intereses del Barcelona.



Del empeño de Xavi a llevárselo al Barça al interés en un segundo plano del Chelsea FC y la posible caída de un pretendiente con el fichaje por el Newcastle United de Sven Botman (muy del gusto de Monchi) a cambio de unos 37 millones de euros. Mientras proliferan las noticias que le mencionan de manera directa o indirecta, Koundé desconecta todo lo que puede y se centra en aprovechar al máximo sus vacaciones, que empezaron más tarde por culpa de los compromisos con la selección francesa en la Liga de Naciones de la UEFA.



Además de descansar, el francés se dedica estos días a hacer negocio, pero no como Tebas y su ahora interesada relación de amistad con el Barça de Laporta. En su caso, no tiene nada que ver con el fútbol, como ha podido comprobar en los últimos días cualquiera que le siga en redes sociales. El defensor galo, que sigue confiando en la promesa de que los nuevos dueños del Chelsea FC respectarían lo pactado con los anteriores y que es consciente de que pese al ruido aún no hay ofertas concretas por él sobre la mesa del Sevilla FC, está aprovechando para centrarse en la promoción de 'Homies From Paris', una nueva marca de ropa urbana que Koundé ha lanzado al mercado junto al diseñador Goba Noel y que ha sido presentada este pasado fin de semana con una exposición en la capital francesa.