Baja de peso para Montecarlo y Carlos Alcaraz 'ficha' a Morata

El verdugo del murciano en Miami, Sebastian Korda, y Jack Draper se unen a Djokovic y Fritz y no estarán en el tercer Master 1.000 de la temporada

El último verdugo de Carlos Alcaraz, el norteamericano Sebastian Korda, ha anunciado su renuncia al Master 1.000 de Montecarlo que tendrá lugar la próxima semana, el primero de los tres que se juegan sobre tierra batida y que preceden a Roland Garros.

La importante ausencia del tenista norteamericano se une a otra no menos llamativa, como es la del británico Jack Draper, que sigue sufriendo un calvario en esta primera parte de la temporada 2026. Estas dos ausencias serán sustituidas por el alemán Daniel Altmaier y el tenista francés Giovanni Mpetshi-Perricard.

Antes que ellos ya habían confirmado que no estarán en la capital del principado de Mónaco el número 4 del mundo Novak Djokovic y un Taylor Fritz que no se encuentra en su mejor momento, como mostró recientemente en el Miami Open 2026. Estas dos primeras bajas fueron sustituidas, a su vez, por el argentino Sebastián Báez y por el también galo Terence Atmane, que eran los dos primeros suplentes.

Carlos Alcaraz se 'refuerza' con Morata

Sí defenderá su corona en Montecarlo Carlos Alcaraz, que también se juega el número uno del mundo con Jannik Sinner y que este domingo empezó a preparar en Murcia la temporada de tierra batida.

El lunes se incorporó a los entrenamientos una de las revelaciones de la temporada, el madrileño Martín Landaluce, cuartofinalista en el Miami Open. Ambos han trasladado este martes su sesión de preparación al Real Murcia Club de Tenis 1919, donde han contado con un esectador muy especial: el internacional español Álvaro Morata.

El delantero madrileño ha seguido desde la grada el peloteo de los dos tenistas españoles, que se han entrenado bajo la dirección de sus respectivos entrenadores, Samu López y Esteban Carril.

Baño de masas y plan de Alcaraz hasta el sábado

Alcaraz se dio un baño de masas en el club de casa. Tras finalizar la sesión, de una hora de duración, estuvo atendiendo durante diez minutos a los muchos aficionados presentes y, después de completar su trabajo en el gimnasio del club, aún invirtió un tiempo en hacerse fotos y firmar autógrafos con los aficionados que aún esperaban y con los socios del Real Murcia Club de Tenis 1919. Pese a la cantidad de gente allí presente, el ahora delantero del Como 1907 no pasó inadvertido.

Martín Landaluce y Carlos Alcaraz tienen aún pendiente una última sesión de entrenamiento conjunta antes de que el madrileño viaje a su siguiente destino. El de El Palmar, por su parte, seguirá dos días más y el sábado viajará a Montecarlo para jugar este próximo Master 1.000 a partir del lunes.