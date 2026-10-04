Carlos Alcaraz - Jaume Munar: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

El duelo entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar asegura la presencia de un español en el ATP 500 de Tokio 2026

Con menos desgaste del previsto, Carlos Alcaraz alcanzó las semifinales del ATP 500 de Tokio y aseguró un finalista español, ya que luchará por jugar esa última ronda y tratar de revalidar el título ante el balear Jaume Munar.

Shapovlov fue el duro rival que se esperaba, pero tras perder el primer set se lesionó justo en el arranque de la segunda manga y puso de cara la clasificación del murciano.

“Mi tenis está lejos de donde quiero estar. pero estoy haciendo cosas geniales en la pista. (...) Estoy contento con la forma en que estoy jugando. Contento con cómo me siento en la pista. Espero que los torneos y partidos que tengo por delante sean una gran prueba para mí", reconocía el tenista español.

No son rivales que no se conozcan, aunque sólo se han cruzado en una ocasión en los cuatro últimos años. Alcaraz ganó en 2025 en la hierba de Queen's de forma ajustada por 6-4, 6-7(7) y 7-5. Antes de eso siempre se habían cruzado en tierra batida, en el Conde de Godó y Río de Janeiro en 2022 y en las semifinales del ATP Challenger de Marbella en 2021, la única victoria de la que puede presumir Munar en sus duelos particulares.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Jaume Munar?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar correspondiente a loas semifinales del ATP 500 de Tokio 2026, se juega este lunes 5 de octubre. El choque entre el murciano y el mallorquín comenzará en torno a las 9:00 horas de la mañana en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar se podría ver condicionado a lo que dure el partido de dobles entre los italianos Bolelli y Vavassori y los norteamericanos Krajicek y Mektic, que es el primero que se juegue este lunes en la pista central y que arranca a las 7:00 de la madrugada.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo japonés, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.