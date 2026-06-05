Comunicado oficial de Ferrero tras tras sus polémicas palabras sobre Carlos Alcaraz

El exentrenador de Alcaraz aclara que la transcripción de su conversación con el Corriere della Sera es errónea y que nunca habló de la educación de sus hijos

"Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones de euros. Le dije muchas veces 'no'. Pero era como de mi familia y así educo yo a mis hijos". Esas palabras, supuestamente dichas por Juan Carlos Ferrero en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera y publicadas por éste el pasado jueves, han desatado una polémica en torno a Carlos Alcaraz y a Ferrero hasta el punto que este último ha tenido que sacar un comunicado matizándolas y, de paso, culpando a la interpretación que algunos medios han hecho de ellas.

El extenista alicantino asegura que, en ningún momento en la entrevista se refirió a la educación de sus hijos y que el texto original lo transcribió la ATP correctamente y, por ello, adjuntaba cuál era la interpretación correcta de lo dicho.

Ferrero culpa de haber transcrito mal sus palabras

El comunicado de Juan Carlos Ferrero, publicado en sus perfiles de redes sociales, carga contra los que han hecho la transcripción original, da su explicación sobre lo dicho realmente y asegura que, para él, comprarse un yate no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Así dicta el comunicado:

"Lamentándolo, otra vez tengo que salir al paso de declaraciones o noticias erróneas o falsas. Ante las noticias con titulares como 'Alcaraz no se habría comprado un yate conmigo, yo educo así a mis hijos' y similares.

Quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando se publica una noticia, especialmente si afecta a la imagen pública de una persona o incluso a sus relaciones personales, es imprescindible comprobar y corroborar la información antes de difundirla.

La desinformación o la falta de rigor no es buena. Si se cita una entrevista o se transcriben unas declaraciones, lo mínimo exigible es asegurarse de que se han reproducido correctamente.

Sinceramente, cada vez me cuesta más conceder entrevistas. Recibo constantes solicitudes y siempre intento atender a los medios con respeto y buena disposición. Por eso resulta especialmente frustrante que ocurran situaciones como ésta, en las que unas declaraciones mal transcritas generan titulares equivocados que después se multiplican rápidamente.

En la entrevista no me referí en ningún momento a la educación de mis hijos, y además pienso que adquirir un yate no tiene porque ser ni bueno ni malo. Por suerte, la entrevista (que se hizo en inglés) quedó transcrita por la ATP, por lo que adjunto el texto para que cualquiera pueda comprobar lo qué se dijo.

Y aprovecho también para dirigirme al público y a los aficionados: no os creáis todo lo que leéis. Contrastad la información, acudid a las fuentes originales siempre que sea posible y sacad vuestras propias conclusiones".

La transcripción de Ferrero, muy diferente

En la transcripción aportada por Ferrero se puede leer: "Yo era el que le decía 'no' muchas veces, sabes, pero como su familia. Pienso que su familia también intenta que tenga los pies en el suelo todo el rato". Y decía estas palabras haciendo referencia a unas declaraciones de Riccardo Piatti.

"Pero, sí, quizá Piatti tenga razón. Pero, al final, la última palabra es, ya sabes, de él. Quién tiene la última palabra es Carlos. Intenté aconsejarlo y le di buenos consejos, pero al final, tiene que aprender de las decisiones que tomó, buenas y malas", añadía el que fuera hasta hace unos meses entrenador de Carlos Alcaraz.

El dicha entrevista, Ferrero no sólo habla de Alcaraz, también lo hace de la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner, sobre lo que se muestra encantado, o de la aparición estelar de Rafa Jódar. Y compara a su expupilo y a Sinner, asegurando que Alcaraz, a día de hoy, es mejor que el italiano.