David Ferrer anuncia que no seguirá como capitán de España de la Copa Davis: "Los motivos de esta decisión son únicamente personales"

El entrenador va a dirigir al equipo español liderado por Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en la final a 8 que se va a disputar en Bolonia (Italia) a finales de noviembre de este 2026, pero señala que renuncia al año de contrato que le queda porque desea iniciar una nueva etapa en su vida

David Ferrer, capitán de España de la Copa Davis, ha comunicado a la Real Federación Española de Tenis (RFET) que no continuará en su cargo durante el año 2027. El valenciano, al que le quedaba un año más de contrato con organismo que gobierna el deporte nacional en nuestro país, ha expresado su deseo de marcharse debido a que va a iniciar un nuevo proyecto que, a priori, es incompatible con su responsabilidad como líder con del conjunto español.

La salida de David Ferrer no es inmediata ya que el actual capitán de España va a dirigir el equipo que liderarán en la pista Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en la final a 8 de Bolonia de la Copa Davis que se disputa el próximo mes de noviembre.

David Ferrer explica su salida como capitán de la Copa Davis

David Ferrer ha lanzado un comunicado en donde ha mostrado su agradecimiento a la RFET por haberle permitido ser capitán del equipo de Copa Davis. "Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos".

El valenciano ha dado las razones que le hacen marcharse. "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa".

David Ferrer, durante una eliminatoria de Copa Davis con España.

A pesar de ello, David Ferrer ha manifestado su ilusión por ganar la Copa Davis 2026 que se jugará el próximo mes de noviembre en Bolonia (Italia). "A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas!"

La RFET le da las gracias a David Ferrer

Miguel Díaz, presidente de la RFET, ha dado las gracias a David Ferrer. "El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección. Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria. A él le ha tocado dar la alternativa a varios jóvenes jugadores que han debutado con el equipo español y que además lo han hecho con éxito. El tenis español ha estado siempre bien representado con su presencia y su profesionalidad".

El máximo dirigente del tenis español ha recordado que David Ferrer ha sido uno de los responsables de que España llegara a la final de la Copa Davis en el año 2025. "Todos recordamos la final de la Copa Davis de 2025 en la que nuestro equipo logró la segunda plaza mundial muy meritoria. Como presidente de la Real Federación Española de Tenis le quiero agradecer a David su dedicación".