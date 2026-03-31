La nueva perla del tenis español sigue arrasando

Rafa Jódar vuelve a ganar, ahora en su estreno en Marrakech; y se ve secundada por otro de los jóvenes valores de la Armada española: Dani Mérida

No hay quien pare a Rafa Jódar. El tenista madrileño no podía tener mejor estreno como Top-100 y en la temporada de tierra batida y ha superado la primera ronda del torneo de Marrakech a derrotar en dos sets al veterano tenista serbio Dusan Lajovic.

Jódar supo aprovechar dos de las tres opciones de 'break' que concedió su rival, una en cada set, y acabó venciendo por 6-3 y 6-4 en poco más de una hora de partido. El joven español se mostró intratable con su saque. Logró 7 saques directos, rozó el 75% de primeros servicios y ganó cuatro de cada cinco puntos que jugó con su primer saque.

Con esa seguridad en su saque, pese a jugar en tierra batida, pudo estar más tranquilo al resto y hacer valer las oportunidades que tuvo. Ese debut le permitirá encontrarse ahora en octavos de final con uno de los favoritos, un Tomas Machac, que es el cuarto cabeza de serie del torneo marroquí, pero que sólo ha ganado un partido desde la segunda ronda del Open de Australia, hace unos días ante el norteamericano Emilio Nava.

La 'rebelión' de los jóvenes tenistas españoles y madrileños también ha tenido su reflejo en el Tiriac Open, el ATP250 que se está jugando en Bucarest y en el que Dani Mérida ha ganado su primer encuentro en un cuadro final ATP.

Dani Mérida gana dos partidos en pocas horas en Bucarest

Mérida, que se quedó hace dos semanas a las puertas de entrar en el cuadro final del Miami Open y que cayó en primera ronda en Indian Wells, ha logrado la proeza tras vencer en dos partidos con apenas unas horas de diferencia. Por la mañana, superaba la fase previa tras vencer al austriaco Joel Schwarzler por un doble 6-2. Y ya por la tarde hacía lo propio, en tres sets, frente al finlandés Otto Virtanen al que derrotó por 7-6(4), 5-7 y 7-5.

Al joven tenista madrileño, que sigue subiendo posiciones en el ránking de forma imparable, le espera ahora un durísimo rival, el veterano tenista francés Adrian Mannarino, segundo favorito en el torneo rumano.

Caen Roberto Bautista y Pedro Martínez

Mérida se ha quedado en Bucarest como el único español después de que este martes hayan caído los otros dos representantes de la Armada que empezaron a competir en tierras rumanas. Por la mañana lo hizo el veterano Roberto Bautista. El tenista castellonense caía en tres sets tras un largo partido frente al francés Titouan Droguet por 6-1, 1-6 y 6-1.

Pedro Martínez, por su parte, lo hacía por la tarde de forma contundente frente al alemán Daniel Altmaier, sexto favorito en este ATP250, que le derrotó por 6-1 y 6-4. Los argentinos Mariano Navone y Sebastián Báez siguen adelante tras derrotar al australiano Christopher O'Connell y al lituano Vilius Gaubas, respectivamente.