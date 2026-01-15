Open Australia 2026 | ¿Cuándo es la final del Australian Open?

El primer Grand Slam del año ya da su pistoletazo de salida y el Melbourne Park se prepara un año más para coronar a los reyes del tenis mundial

El Open de Australia ya ha arrancado en su fase previa y los aficionados del tenis mundial ya esperan impacientes a que arranque oficialmente el cuadro principal el próximo domingo 18 de enero, con un formato de 15 días. El torneo se extenderá hasta el próximo 1 de febrero de 2026, por lo que queda por delante toda la emoción del primer grande del tenis este año.

Fecha y hora de la final del Open de Australia 2026

La Final Femenina será un día antes que la masculina, teniendo fijada su fecha para el 31 de enero a las 19:30 horas local. Esto significa que en España coincidirá con la mañana del sábado a las 09:30. Por otro lado, los tenistas competirán por el primer Grand Slam de la temporada el 1 de febrero a la misma hora, quedando así:

Final Femenina: Sábado 31 de enero a partir de las 09:30 de la mañana (hora española)

Sábado 31 de enero a partir de las 09:30 de la mañana (hora española) Final Masculina: Domingo 1 de febrero a partir de las 09:30 de la mañana (hora española)

Calendario de las Rondas Finales

Las rondas finales ya tienen también fecha, por lo que estos serán los eventos claves en los últimos días de Open de Australia:

Cuartos de final: Martes y miércoles 27 y 28 de enero a partir de las 01:00, con sesión nocturna en la Margaret Court y la Rod Laver arena a partir de las 09:00 (hora española)

Martes y miércoles 27 y 28 de enero a partir de las 01:00, con sesión nocturna en la Margaret Court y la Rod Laver arena a partir de las 09:00 (hora española) Semifinales femeninas: Jueves 29 de enero a partir de las 09:00 (hora española)

Jueves 29 de enero a partir de las 09:00 (hora española) Semifinales masculinas: Viernes 30 de enero, siendo la primera sobre las 05:00 y la segunda sobre las 09:,30 (hora española)

Viernes 30 de enero, siendo la primera sobre las 05:00 y la segunda sobre las 09:,30 (hora española) Finales de dobles: Sábado 31 de enero, coincidiendo en fecha con la final femenina

Favoritos al título en 2026

El cuadro principal está a punto de jugársela toda en el primer Grand Slam del año, con las miradas puestas cómo no en los nombres que dominan el ranking.

En el cuadro masculino destaca el nombre de Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo ansia alzar el trofeo del Open de Australia por ser la última pieza del puzzle para completar el Career Grand Slam. Aunque su gran rival no se lo podrá fácil, ya que Sinner busca el tricampeonato consecutivo en esta edición. Tampoco hay que olvidarse de Novak Djokovic, que es prácticamente el Rey de Melbourne, contando con nada más y nada menos que 10 títulos en su poder y una efectividad del 100% en las finales.

En el cuadro femenino la rivalidad es mayor si cabe, destacando como no Madison Keys, la gran protagonista de la pasada edición. Ni corta ni perezosa derrotó el pasado año a Sabalenka, con una potente derecha que parece hecha para las pistas rápidas australianas. La número 1 del mundo también es otra de las favoritas para hacerse con el trofeo, con sed de revancha y con ganas de recuperar la corona que se llevó en 2023 y 2024. Otras de las favoritas es Iga Swiatek, con una cuenta pendiente con Australia mientras confía en su nuevo juego más agresivo cerca de la red.