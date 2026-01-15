España - Serbia, en directo el debut de los Hispanos en el Europeo de Balonmano 2026

Tras una preparación realmente buena, los chicos de Jordi Ribera inician su camino en el campeonato de Europa contra un conjunto balcánico pidiendo "paciencia" para conseguir los resultados que desean

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el debut de los Hispanos en el Europeo de balonmano de 2026 ante Serbia , partido que se disputa este miércoles 15 de enero a partir de las 18:00 horas desde el Jyske Bank Boxen de Harning. La selección española espera abrir la competición con victoria ante un duro rival, y sabedora de que el equipo está en plena reconstrucción ¡Vamos al lío!

El choque entre los Hispanos y los serbios tendrá lugar en el imponente Jyske Bank Boxen , un pabellón con capacidad para 15.000 espectadores y que se inauguró en 2010 con un concierto de Lady Gaga .

¡Llegó la hora! La selección española de balonmano abre su camino en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, debutando este jueves 15 de enero (18:00 horas) con un durísimo encuentro con Serbia. Los Hispanos, tras una buena preparación, buscarán dar el primer paso para regresar cuanto antes a la pelea por unas medallas que en el presente se antojan lejanas.

"Hemos hablado mucho tiempo de renovación, pero no era tal, íbamos haciendo pequeños cambios, pero ahora sí llevamos dos años en los que verdaderamente estamos haciendo cambios importantes y que necesitan paciencia para obtener resultados", comenta Jordi Ribera, seleccionador español.

Lo cierto es que esos cambios afectan a elementos fundamentales del juego del conjunto español como la defensa o la portería, los dos pilares sobre los que se han cimentado tradicionalmente los éxitos del equipo nacional.

Empezando por la zaga, Jordi Ribera parece haber encontrado un nuevo 'jefe', Antonio Serradilla, que ya ha acreditado sus condiciones como un defensor de primerísimo nivel en la mejor liga del mundo, la Bundesliga alemana, primero en las filas del Magdeburno, con quien se coronó el pasado año campeón de Europa, y este curso con el Stuttgart.

Los Hispanos, en busca de automatismos

Pese a que se confía en el defensor de 27 años, la realidad es que apenas ha contado con un puñado de partidos para trabajar con sus nuevos compañeros, tras regresar el pasado mes a la selección tras cuatro años de ausencia. Exacto, es un escaso margen para que la renovada zaga del equipo español, pese a sus rápidos progresos, haya adquirido los automatismos y la complicidad necesaria.

La realidad es que la lucha por las medallas se antoja difícil, más aún si Sergey Hernández no da el paso adelante que todavía no ha dado con la selección. En esta ocasión, Hernández no podrá refugiarse en la figura de Gonzalo Pérez de Vargas, falto de ritmo tras una larguísima lesión de rodilla, o de Rodrigo Corrales, ausente de la cita por lesión, y deberá asumir toda la responsabilidad bajo los tres palos.

Habla Alex Dujshebaev, el capitán de los Hispanos

Por su parte, el capitán de los Hispanos, Alex Dujshebaev, quiere demostrar, a sus 33 años, el alto nivel al que se encuentra e indicó que sus compañeros están "muy mentalizados y con muchas ganas de empezar".

No obstante, sabe que lo más importante es crear una base sólida, "lograr esos primeros resultados que nos ayuden a ganar confianza" y explicó el deseo que tiene la plantilla: "Nuestra idea es darlo todo desde el inicio, no guardarnos nada y, a partir de ahí, seguir creciendo a lo largo del campeonato".