Rally Dakar 2026 | Etapa 12, Al Henakiyah - Yanbu: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La jornada final de Dakar no se parecerá para nada a un paseo hacia el podio. La Etapa 12 de prevé como un todo o nada en el que los pilotos tendrán que poner toda la carne en el asador en este esfuerzo final

Si por algo es conocido el Rally Dakar es por no dar tregua hasta que el último vehículo cruza al línea, con una Etapa 12 que será todo un derroche de adrenalina. Muy alejada de ser un paseo triunfal, la organización tiene preparada una jornada que es prácticamente una trampa de cristal, el la que cualquier paso en falso puede acabar rompiendo la jaula.

En motos, Luciano Benavides y Ricky Brabec encarnan la lucha entre KTM y Honda, llevándose entre ellos tan solo 23 segundos, por lo que el título sigue abierto. En tercer lugar se encuentra Tosha Schareina, que a pesar de encontrarse a más de 15 minutos del argentino no piensa rendirse hasta agotar todas las opciones. En Ultimate, el español Nani Roma puede superar a Nasser Al-Attiyah, aunque no será una tarea sencilla ya que se llevan casi 9 minutos.

Un circuito donde la monotonía no tiene lugar

El enlace se compondrá de 409 kilómetros mientras que la especial será de 311, todo un reto para los pilotos que ya llegan cansados desde que comenzó la competición. El itinerario se compone por pistas rápidas, donde será fundamental saber alcanzar velocidades puntas pero sin confiarse, ya que ese será el primer enemigo. Cuando menos se lo esperen, el terreno pasará a ser más sinuosos y estrechos, poniéndose a prueba tanto la anchura de los coches como la agilidad de las motos. Un error de cálculo en una trazada cerrada contra una roca podría significar el fin del sueño a pocos kilómetros de la gloria.

También hay que tener en cuenta el paso por lechos de rio, lo que significa que tendrán que pasar pro zonas de arena fina que esconde piedras y navegación confusa. En Ultimate entra en juego la labor del copiloto, que tendrá que mantener una concentración máxima para no cometer ningún error. Aunque las duras etapas de dunas ha quedado atrás, todavía hay que tener cuidado con los cordones de arena, por lo que encallarse en una duna pequeña puede acabar siendo una pérdida de tiempo irrecuperable que puede dar un vuelco a la clasificación.

Horarios de la Etapa 12

La actividad en el vivac comienza muy temprano para aprovechar las horas de luz en la especial más larga del rally, en motos, comenzarán sobre las 5:50 de la mañana, mientras que los coches comenzarán el tramo sobre las 7:55, ambas hora peninsular. Al ser la etapa más larga, los primeros pilotos de motos podrían estar llegando a la meta cerca del mediodía mientras que en Ultimate lo harán primera hora de la tarde.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 12 desde Al Henakiyah a Yanbu del Rally Dakar 2026 el viernes 16 de enero a partir de las 21:30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.