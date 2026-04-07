Paula Badosa - Lilli Tagger: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido debut de Badosa en el WTA Linz 2026

La jugadora española necesita sumar puntos para acercarse a la clasificación directa para el cuadro final de Roland Garros

De puntos va el juego. Paula Badosa inicia este martes 7 de abril su participación en el WTA 500 de Linz con la intención de atar su presencia en el cuadro final de Roland Garros, algo para lo que necesita sumar victorias y puntos que le hagan subir puestos en el ránking mundial –actualmente ocupa el puesto 102–.

La primera parada para lograr su objetivo es la jovencísima Lilli Tagger, número 108 del mundo, ante la que la española espera recuperar sensaciones para hacer de la tierra batida su mayor aliado antes de afrontar dentro de muy poco un intenso calendario en el que se incluye el Mutua Madrid Open.

Lo cierto es que la de Begur ya ha dejado muestras anteriormente de estar en un buen momento, ya que tanto en Austin –pista dura– como en el reciente torneo de Charleston desplegó un buen tenis. Ahora le toca enfrentarse al polvo de ladrillo austriaco con el deseo de meterse en el top-100.

El objetivo de Badosa choca con la jovencísima Tagger

Cabe recordar que Badosa casi se perdió por completo la temporada de tierra batida el año pasado debido a sus problemas de espalda, por lo que en caso de lograr un par de victorias sería casi seguro que entraría entre las 100 mejores jugadores del planeta. Y si este plan fallase aún cabría la posibilidad de verla en el WTA 125 de Madrid para arrascar unos cuantos puntos y acercarse a su gran meta del curso: Roland Garros.

En cuanto a su rival, Lilli Tagger, actualmente está muy pareja con la que fuese número 2 del mundo, ya que es la 108 del mundo. A sus 18 años está en plena progresión y además contará con el apoyo del público, por lo que es sin duda una verdadera amenaza para Badosa.

¿A qué hora se juega el Paula Badosa - Lilli Tagger?

El partido entre Paula Badosa y Lilli Tagger correspondiente a la primera ronda del WTA 500 Linz 2026 tendrá lugar este martes 7 de abril. El partido se ha programado en el tercer turno de la pista central, por lo que el partido el Badosa no comenzaría en caso alguno antes de las 16:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver online y en televisión el Paula Badosa - Lilli Tagger

El encuentro entre Paula Badosa y Lilli Tagger se podrá ver en directo en España a través de las plataformas WTA TV y Tennis Channel (disponible en Orange, Samsung TV Plus, LG Channels/LG TV Plus, Tivify, TCL y Hisense Vidaa).

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del WTA Linz 2026 en el que participa Paula Badosa.