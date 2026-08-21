El regreso de Jannik Sinner en el US Open, más en el aire que nunca

La decisión se Alcaraz le ha metido presión, pero el italiano ha vuelto a posponer su anuncio tras las pruebas a las que se ha sometido esta semana

La decisión de Carlos Alcaraz de jugar el US Open, que confirmó este mismo jueves, ha puesto todas las miradas en un Jannik Sinner cuya decisión se esperaba a mediados de semana y que el hecho de que no la haya tomado aún ha aumentado el pesimismo en Italia sobre su presencia en el Grand Slam norteamericano.

Nada parecía indicar este desenlace tan apurado. Cuando hace unas semanas, Sinner se hizo unas pruebas en una clínica de Milán, su entorno y los medios italianos hablaron de que era sólo por precaución, para evaluar unas molestias que se le habían presentado tras retomar los entrenamientos después del descanso que se tomó tras Wimbledon.

El médico de la Federación italiana, que es también el que está supervisando las pruebas, habló de que no era nada cuando dijo aquellas desafortunadas palabras sobre el "problema mental" de Carlos Alcaraz. Incluso, se publicó el plan que tenía y que, de haber seguido, ya estaría adaptándose en Nueva York a las pistas norteamericanas.

La última prueba estaba prevista para el miércoles o jueves de esta semana y aunque ha trascendido que los resultados han sido positivos, La Gazzetta dello Sport informa que no está conforme y que Jannik Sinner ha pospuesto varios días su decisión. Y también, que Sinner no viajará a Estados Unidos si la articulación no está en perfectas condiciones.

Este medio, que está siguiendo toda la evolución de la lesión del de San Candido, desvelaba que Sinner ha recurrido a una terapia de ondas para tratar una inflamación del tendón en las últimas semanas.

Un 50% de opciones para Sinner

Incluso, las casas de apuestas valoran las opciones de que Jannik Sinner esté en el US Open. Y no son muy optimistas, ya que sólo le dan en torno a un 50% de posibilidades.

La decisión de jugar de Alcaraz le mete presión y podría obligarle a forzar si, como dicen las pruebas médicas y señalan los medios italianos, todo está perfecto. la decisión, pese a haberla pospuesto, no puede demorarse, ya que el US Open arranca en nueve días y tendría que viajar con varias jornadas de antelación para, al menos, probarse con algún jugador, ya que no ha disputado un partido desde que ganara Wimbledon en la segunda semana de julio.

La inflamación de un tendón, causa de las molestias

Como ocurriera con Carlos Alcaraz y su muñeca, lo que se conoce de la lesión de Sinner es algo parcial, que lo que sufre es una inflamación de uno de los tendones de la rodilla que le produce el dolor.

Un especialista en este tipo de lesiones, Andrea Bernetti, de la Sociedad Italiana de Medicina Física y Rehabilitación, señaló en Il Mattino que "probablemente se trate de una lesión por sobrecarga causada por las constantes tensiones, saltos, paradas, deslizamientos y cambios de dirección bruscos que exige el tenis moderno".

No obstante, no daba mucha importancia a la misma y creía que el retraso en el anuncio de su regreso se debía a precaución. "Incluso sin conocer los detalles, la elección de su equipo parece ser una de debida precaución, para evitar sobrecargar la rodilla", afirmaba Bernetti, quien señala que lo que buscan es "controlar la carga" y "llegar en la mejor condición posible para el US Open".

Todo ahora son especulaciones, porque el que debe decidir es el propio Sinner y su equipo, algo que deberán hacer entre hoy y mañana para viajar a Nueva York, como muy tarde, a principios de la próxima semana. El desenlace es inminente, pero las dudas ahora mismo son totales.