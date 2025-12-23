Sancionado cuatro años y medio por amañar partidos de tenis

El ​​tenista dominicano Maikel Villalona ha sido sancionado con cuatro años sin poder jugar al tenis después de amañar una serie de partidos, los que hizo saltar las alarmas de la ITIA y ha derivado en la sanción

No pasa en este momento el tenis por sus mejores días por muchos motivos, pero principalmente por la gran cantidad de problemas legales que se están viendo en los distintos casos que van saltando en estas semanas finales del año. Amaños, dopajes, actuaciones fraudulentas y demás acciones ilegales. En la última de ellas, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este martes que el ​​tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años, ha sido sancionado por cuatro años y seis meses por varias infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis.

Villalona, que tiene un perfil muy bajo, tanto que no figura en el ránking mundial, fue acusado el pasado 15 de octubre de cometer cinco faltas del código anticorrupción, entre ellas, manipulación del resultado, recepción de dinero y omisión de denunciar una estrategia corrupta, en relación con un partido de dobles del ITF World Tennis Tour disputado en 2022, informa la ITIA en un comunicado. También se le responsabilizó de no cooperar con una investigación de la ITIA al hacer caso omiso a cinco solicitudes distintas para ser entrevistado a principios de 2025.

Al no responder a las acusaciones del organismo encargado de perseguir comportamientos inadecuados relacionados con la corrupción de partidos, Villalona "admitió su responsabilidad en todos los cargos y aceptó la sanción", consistente en una suspensión de cuatro años y seis meses y una multa de 10.000 dólares, que al cambio serían unos 8.500 euros.

Villalona decidió no recurrir el castigo, que entró en vigor el pasado 30 de octubre y que le prohíbe jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis organizado por los miembros de la ITIA. De este organismo independiente forman parte los circuitos masculino y femenino profesionales, la ATP y la WTA, respectivamente.

12 años de sanción

Este caso llega apenas unos días después de que saliera a la luz que la ITIA había sancionado por 12 años al chino Pang Renlong por amañar más de una veintena de partidos entre mayo y septiembre del año pasado. Pang, de 25 años, también fue condenado a pagar 110.000 dólares en concepto de multa, después de admitir haber amañado cinco de sus duelos y también haber contactado hasta en 17 ocasiones con otros tenistas profesionales para proponerles acuerdos similares, lo cual resultó en hasta seis partidos corrompidos. Así, hasta noviembre de 2036, Pang no volverá a jugar, entrenar o asistir a ningún partido autorizado ni por la ATP o la ITF, ni por asociaciones nacionales.