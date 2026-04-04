UFC Vegas 115 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Moicano vs Duncan como combate estelar

Renato Moicano quiere volver a ganar y se cruza en el UFC Vegas 115 a un Chris Duncan que no tiene nada que perder y es muy peligroso

El que fuera rival el pasado año de Islam Makhachev, Renato Moicano, tratará de volver a sentir las mieles del triunfo en un duro combate ante Chris Duncan que sirve de colofón al UFC Fight Night que se va a celebrar en el Apex de Las Vegas.

El luchador brasileño, que suplió a última hora a Arman Tsarukyan y cayó ante Makhachev, no ha podido aún recuperarse de aquella derrota y volvió a perder a continuación ante el norteamericano Beneil Dariush por decisión unánime.

Frente a un Duncan que no tiene ranking, pero que sólo ha perdido dos combates en las 17 apariciones que ha tenido, Renato Moicano tiene mucho que perder y poco que ganar. Y una nueva derrota podría hacer que peligrara, incluso, su posición entre los 15 primeros de la división del peso Ligero.

El combate coestelar será uno de los más interesantes que se pueden ver en el peso Paja femenino. Dos brasileñas, Virna Jandiroba y Tabatha Ricci, tercera y séptima de esa división, se cruzan con la primera aspirando a ser de nuevo contendiente ante Mackenzie Dern, frente a la que perdió el pasado año en su pelea por el título.

Cartelera estelar o principal del UFC Vegas 115

Renato Moicano vs Chris Duncan (Peso ligero)

Virna Jandiroba vs Tabatha Ricci (Peso paja femenino)

Abdul Rakhman Yakhyaev vs Brendson Ribeiro (Peso semipesado)

Ethan Ewing vs Rafael Estevam (Peso gallo)

Tommy McMillen vs Manolo Zecchini (Peso pluma)

José Delano vs Robert Ruchala (Peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 115

Guilherme Pat vs Thomas Petersen - Peso pesado)

Alessandro Costa vs Stewart Nicoll (Peso mosca)

Lando Vannata vs Darrius FlowersvPeso ligero)

Alice Pereira vs Hailey Cowan (Peso gallo femenino)

Azamat Bekoev vs Trecena Gore (Peso medio)

Dione Barbosa vs Melisa Gatto (Peso mosca)

Kai Kamaka III vs Dakota Hope (Peso ligero)

A qué hora es el combate entre Renato Moicano y Chris Duncan

La velada tendrá lugar este sábado 4 de abril de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 115 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Renato Moicano y Chris Duncan, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Renato Moicano y Chris Duncan

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Renato Moicano y Chris Duncan, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.