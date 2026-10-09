Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, rompe su silencio: "Siempre ha sido el héroe de Portugal, no lo están valorando. Dios se encargará de ello"

Dolores Aveiro revela cómo vivió la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, desvela la conversación que mantuvo con su hijo y critica la falta de reconocimiento hacia el capitán luso

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sigue dando que hablar en Portugal. Después de que el delantero abandonara la concentración de la selección lusa tras sus diferencias con el seleccionador, ahora ha sido su madre, Dolores Aveiro, quien ha alzado la voz para mostrar su preocupación por lo sucedido y defender la trayectoria de su hijo.

En unas declaraciones concedidas a la revista portuguesa TV 7 Dias, la madre del astro portugués ha reconocido que vivió el episodio con tristeza y que llegó a derramar algunas lágrimas al conocer la decisión del capitán portugués. "Fue un choque", ha admitido, lamentando que Cristiano terminara marchándose de una manera que, a su juicio, no hace justicia a todo lo que ha representado para su país. "Mi hijo podía salir por la puerta grande y salió por la puerta pequeña, pero no pasa nada. Dios se encargará de todo", ha expresado la madre del futbolista.

El consejo de Dolores Aveiro a Cristiano Ronaldo

La madre del delantero también ha desvelado cómo fue la conversación que mantuvo con Cristiano después de que este abandonara la concentración de Portugal. El jugador trató de tranquilizarla y le aseguró que explicaría su versión de los hechos cuando llegara el momento. "Mamá, no te preocupes, que voy a decir la verdad cuando estemos todos juntos", explicaba Dolores, que le recomendó mantener la calma en medio de la controversia que ha puesto en cuestión su relación con el seleccionador.

Un mensaje directo sobre el trato a Cristiano Ronaldo

Más allá de su reacción emocional, Dolores Aveiro ha aprovechado la ocasión para reivindicar la importancia de su hijo en la historia del fútbol portugués. La madre del cinco veces ganador del Balón de Oro considera que el reconocimiento que recibe no está a la altura de todo lo que ha aportado a la selección. "Cristiano ha dado mucho a Portugal. Él siempre ha sido el héroe de Portugal, pero no lo valoran como deberían. No le dan el valor que merece", ha afirmado.

Sus palabras llegan en un momento delicado con el futuro internacional del delantero de nuevo en el centro del debate. Pese al conflicto, Ronaldo ha insistido en que no tiene intención de retirarse de la selección y que continúa dispuesto a representar a su país.

El conflicto con Jorge Jesus, en el centro de la polémica

La salida de Cristiano Ronaldo se produjo después de que el delantero expresara su malestar por una serie de decisiones de Jorge Jesus durante la concentración. En su versión de los hechos, el capitán asegura que el técnico incumplió compromisos previos relacionados con su participación y con las explicaciones que se ofrecerían públicamente sobre su situación.

El seleccionador, por su parte, ha ofrecido su propia versión y ha evitado dar por cerrada la puerta a un posible regreso del futbolista. La Federación Portuguesa de Fútbol deberá gestionar ahora las consecuencias de un episodio que ha generado un intenso debate en el país. Cristiano, que ha pedido disculpas por la forma en la que abandonó la concentración y ha aceptado que su comportamiento pueda tener consecuencias disciplinarias, mantiene abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Portugal.

Mientras tanto, Dolores Aveiro ha dejado clara su postura: respalda a su hijo y considera que su contribución a la selección merece un reconocimiento mayor.