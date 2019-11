¿Qué debe mejorar el Sevilla para que Monchi esté contento del todo?

Dice Monchi que está "contento con muchas cosas", como "la clasificación" en la tabla del Sevilla FC, que es tercero. También "con la capacidad que ha tenido Lopetegui a la hora de adaptar en un tiempo prácticamente récord un cambio casi total de la plantilla" o "contento con lo que transmite el Sevilla FC" sobre el campo.

Razones, lógicamente, no le faltan al director deportivo sevillista, que, siempre exigente, tampoco quiere que los momentos "de alegría y felicidad" tapen que "hay cosas que mejorar" y que tienen que seguir trabajando al respecto. "No todo es positivo", esgrimió el de San Fernando.

Y es que estar en puestos con derecho a Champions a estas alturas de la competición, tener la clasificación europea como primero de grupo en la mano y ser el mejor Sevilla FC de su historia como visitante, entre otros aspectos, no es suficiente para Monchi, quien entiende que aún hay varios detalles por pulir, pero ¿qué debe mejorar el Sevilla FC, entonces, para contentar a Monchi del todo?

- Saber matar los partidos

Una de las (pocas) cosas que se le puede criticar al Sevilla FC de Lopetegui es que, dentro de su idea de llevar el control de los encuentros y ser superior al rival, especula demasiado con el marcador cuando consigue adelantarse. En más de un partido disputado hasta la fecha se ha echado en falta que los de Nervión hayan sido capaces de matar la cita cuando el discurrir de la misma y un rival entregado lo exigía. Esa carencia, de hecho, le ha generado en algunas ocasiones algún que otro problema, llegando la igualada o, incluso, la remontada rival.

Así lo explicaba el propio Monchi a ESTADIO Deportivo: "Me refiero a que seamos capaces de mantener el cien por cien del partido la intensidad de juego, nuestras virtudes y que seamos capaces de extenderlas lo máximo posible a lo largo de un partido".

- Las individualidades

"Creo que todavía la plantilla debe crecer a nivel individual en algunos jugadores y que ese crecimiento individual va a potenciar el colectivo. Pero no me refiero a aquellos que no están jugando. Incluso los que están jugado habitualmente, los considerados importantes en este comienzo, pueden crecer más. Ya hay un conocimiento exhaustivo del míster a los jugadores y de los jugadores al míster, por lo que es el momento de que aumenten sus rendimientos y eleven sus prestaciones", explicó Monchi durante su entrevista con ED.

Y es que el de San Fernando entiende que el mayor crecimiento de la plantilla está en la propia plantilla. Un grupo al que Lopetegui ha sabido darle forma, imponerle su sello desde el primer momento como colectivo y que ahora debe pulir detalles desde lo individual para crecer en lo grupal.

- Rony Lopes

Es, quizá, el mayor debe de la planificación deportiva del Sevilla FC a día de hoy. Un aspecto que se ve agravado por el hecho de que el ex del Mónaco es, también, la inversión más alta del Sevilla FC en toda su historia. Aún no ha despertado el nerviosismo, puesto que tanto Monchi como el club entienden que todavía es pronto, que algunos futbolistas necesitan un mayor tiempo para adaptarse y que, además, no está contando con la continuidad que ello requiere, y es que hacerse con un hueco en el Sevilla FC de Lopetegui está muy caro.

Pero Monchi firmó a Rony Lopes porque es "un jugador distinto al resto", siendo el futbolista que "en los últimos 25 metros, quizá, tiene más uno contra uno de la plantilla", y el equipo no está disponiendo de ello a día de hoy. Recuperar a Rony cuanto antes, por tanto, se antoja una de las prioridades de Monchi.

- La delantera

Dice el de San Fernando que los delanteros "son partícipes y proveedores" de lo que quiere Lopetegui, que es "la forma de jugar del míster" y que "si los delanteros no tienen ninguna exigencia a la hora de presionar, si no fijan a los centrales, si no provocan que el balón salga limpio, el resto es imposible". Pero también reconoce Monchi que "los goles que deben aportar los delanteros son evidentemente menos" de los que esperaban a comienzos de temporada.

Por ello, confía el de San Fernando en que se confirme la evolución que en las últimas fechas se ha venido evidenciando y que todo ese trabajo, además, vaya acompañado de una mayor aportación goleadora por parte de la vanguardia.

- El banquillo

Quizá sea una de las cuestiones que menos distraiga a Monchi, pues es evidente que el Sevilla FC de Lopetegui tiene fondo de armario suficiente, especialmente de medio campo hacia adelante. Eso, sin embargo, no es siempre sinónimo de éxito durante los partidos. Y es que una de las cosas que llama la atención del Sevilla FC 19/20 es cómo su técnico, generalmente, tarda demasiado en mover el banquillo en busca de una respuesta cuando las cosas sobre el terreno de juego no van según lo esperado.

Unos movimientos que, además, suelen ser muy similares partido tras partido, moviendo a los hombres del centro del campo, habitualmente. Consecuencia de ello, es que sólo en contadas ocasiones haya podido verse hasta la fecha una respuesta clara o una mejoría con los cambios. Así lo ponen de manifiesto, también, los números, habiendo llegado desde el banquillo sólo tres de los 18 goles sevillistas conseguidos en LaLiga hasta el momento.

'Grosso modo', por tanto, estos serían los cinco grandes aspectos que el Sevilla FC de Julen Lopetegui debería de acabar puliendo para que Monchi, el creador de su plantilla, acabe de estar contento con lo que ve sobre el terreno de juego y poder luchar con más garantías por cotas mayores. Tras haber incorporado a 13 caras nuevas durante el pasado verano y teniendo en cuenta la rapidez con la que el equipo se ha adaptado, lo visto hasta la fecha tampoco está siendo, precisamente, 'moco de pavo'.