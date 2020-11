Castro recupera un 1% del capital inactivo del Sevilla

Corren las aguas más tranquilas en la planta noble del Sánchez-Pizjuán, desde que días atrás la Justicia se pronunciara en relación a la guerra accionarial protagonizada entre el presidente José Castro y el exmandamás José María del Nido, imponiendo unas medidas cautelares al litigio que tienen abierto en los juzgados sobre el pacto por la estabilidad del Sevilla FC, alcanzado hace apenas un año.

La decisión del juzgado no sólo impide a Del Nido votar en signo contrario que Castro en la próxima junta de accionistas (que será ordinaria, y no extraordinaria, como solicitaba el letrado), sino que también mantiene al empresario utrerano al frente del club, al menos durante unos meses más. Y es que ese es el tiempo que estiman Del Nido y los suyos que debe tardar la Justicia en postularse definitivamente en relación al proceso que tiene abierto el expresidente contra Castro y su propio hijo, Del Nido Carrasco, actual vicepresidente del Sevilla FC.

La guerra entre las partes, por tanto, se ha enfriado ligeramente; al menos de cara a la galería. Pues Del Nido (más allá de recurrir las medidas cautelares) tiene poco o nada que hacer de cara a la junta del próximo 4 de diciembre. A partir de esa fecha, otro gallo cantará. Y es que el letrado no tiene intención de cesar en su idea, que no es otra que la de recuperar el control del Sevilla FC.

El desenlace del conflicto en los juzgados ha provocado que los movimientos en la sombra de uno y otro grupo ya no sean tan relevantes de cara a la opinión pública, pues a corto plazo ninguno se antoja determinante. Pero como bien viene exponiendo ESTADIO Deportivo, la lucha por el control del Sevilla FC se antoja un combate a varios asaltos en el que el desgaste (especialmente por parte de Del Nido) resultará clave.

No por ello, deja de ser noticioso el hecho de que Castro, a lo largo de los últimos meses, haya recuperado un 1% del capital social del Sevilla FC que entre los accionistas se conoce como inactivo. Dicho capital inactivo se corresponde a algo menos de un 7% que nunca ha participado en las juntas, al tratarse en su mayoría de acciones no recogidas, accionistas desconocidos, títulos perdidos, etc...

La lucha entre las dos grandes facciones se antoja cada vez más igualada en un futuro próximo, de ahí la importancia de este 1% recuperado. En concreto, la tarea corresponde a Luis Castro, consejero del club y hermano del presidente. Una persona que, según explican a este diario desde Sevillistas de Nervión, ha venido desarrollando una encomiable labor al respecto. Su carácter carismático y su buena relación con numerosos sevillistas de a pie sería aquello que habría facilitado esta ardua tarea, argumentan. En concreto, habría sindicado ya entre un 0'3 y un 0'5 por ciento de estas acciones, esperando llegar a la junto con el citado 1%. Una suma de acciones que, finalmente, no será necesaria para diciembre, pero que sí se antojan vitales para meses posteriores.

Fuentes contrarias a la gestion del actual presidente, en cambio, argumentan la sindicación de estas acciones desde otra perspectiva mucho más crítica. Aunque reconocen a esta redacción el talante carismático de Luis Castro con el sevillismo de base, espetan que el citado consejero se ha encargado de ir llamando a los accionistas para conseguir sindicar esas acciones, haciendo uso del libro de acciones del club y prometiendo una futura venta de las mismas por encima de 2.000 euros. Aspecto que desde Sevillistas de Nervión niegan en todo momento a ESTADIO Deportivo.

Es decir, dos versiones diferentes para explicar una misma realidad: la guerra entre Del Nido y Castro sigue abierta, pese a las medidas cuatelares impuestas.