Barça - La Laguna Tenerife: horario, canal y dónde ver en TV y online el primer partido de semifinales del playoff de la Liga ACB

Los blaugrana se plantan en la serie ante los canarios como claros favoritos, pero sin poder fiarse lo más mínimo, ya que su rival viene de 'cargarse' ni más ni menos que al mismísimo Real Madrid

El playoff de la Liga ACB no frena. Tras una trepidante primera ronda ahora llega la hora de abrir las semifinales con Barça y La Laguna Tenerife, dos conjunto con la moral por las nubes tras derrotar respectivamente a UCAM Murcia y Real Madrid y que se ven las caras este martes 9 de junio en el Palau Blaugrana.

Con las espadas en todo lo alto, la gran duda para los canarios sigue siendo Fran Guerra, que sigue entre algodones. En todo caso, sería una sorpresa que le forzasen de cara al primer choque, ya que se trata de una eliminatoria a cinco partidos en la que los azulgrana parten con el factor cancha a favor.

Lo cierto es que nos plantamos ante una eliminatoria en la que es difícil pronosticar resultado alguno y en la que justo el hecho de que el Barça cuente con ventaja de campo no termina de decir mucho, ya que ambos ganaron en cuartos de final los dos partidos que disputaron a domicilio.

Volviendo al tema bajas, Xavi Pascual –quien dejará el banquillo de la Ciudad Condal a final de campaña– se congratula por haber dejado atrás una larga lista de lesiones que le han hecho mucho daño en momentos claves del curso. Ahora, con toda la tropa preparada, buscará dar el primer paso hacia la final, justo lo que desea evitar un Txus Vidorreta que a buen seguro le tendrá preparada más de una sorpresa desde la pizarra.

A qué hora es el Barça - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Barça y La Laguna Tenerife, perteneciente al primer partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este martes 9 de junio a partir de las 20:00 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Barça y el La Laguna Tenerife se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.