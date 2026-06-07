Baskonia - Joventut: horario, canal y dónde ver en TV y online el tercer partido de cuartos de final del playoff de la Liga ACB

Partido a todo o nada entre vascos y catalanes, que se juegan un puesto en las semifinales de la Liga ACB frente al Valencia Basket

Hora de conocer al último semifinalista de la Liga ACB 2025-26. Con el Buesa Arena como escenario, Baskonia y Joventut disputan este domingo 7 de marzo el tercer partido de los cuartos de final del torneo doméstico, al cual llegan después de que la Penya pusiese el 1-1 en la serie ganando en Badalona por un claro 82-63.

Lo cierto es que la autoridad con la que se impuso el conjunto catalán en el segundo partido ha encendido las alarmas de los azulgranas, que se agarrarán a su público para intentar pasar la eliminatoria, una que deja claro la máxima igualdad entre los contendientes, ya que sumando la temporada regular y lo visto hasta ahora en la postemporada empatan 2-2 en el balance global de los cara a cara.

La intensidad y la energía ha marcado gran parte de este enfrentamiento, que se decidió en el último cuarto en el primer partido a favor de los baskonistas. En cambio, los verdinegros se llevaron el segundo partido de forma contundente y marcaron distancias desde el inicio.

Ricky Rubio, Cameron Taylor y Jabari Parker han sido fundamentales para la Penya, sobre todo en el segundo partido, mientras que por el lado azulgrana, Mamadi Diakité y Matteo Spagnolo han sido los más regulares en los dos duelos. La afición baskonista ha tenido una gran respuesta a este definitivo partido, vendiéndose las entradas a toda velocidad. Por cierto, el que gane se verá las caras en semifinales con el Valencia Basket.

A qué hora es el Baskonia - Joventut del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Baskonia y el Joventut, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este domingo 7 de junio a partir de las 19:00 horas en el Buesa Arena.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Joventut del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Baskonia y el Joventut se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.