En Gran Canaria lo tienen claro: "No representamos a este club como nos gustaría"

El conjunto amarillo de la Liga ACB pasa por un momento muy delicado tras caer en cuatro de sus últimos cinco encuentros

No bajan las aguas calmas en el Dreamland Gran Canaria. Lejos del brillo de pasadas campañas, los amarillos viven inmersos en un convulso momento que les tiene en la 13ª posición de la Liga ACB con un balance de 6 victorias y 9 derrotas; es decir, muy lejos del objetivo de estar en la pelea por ser equipo de Copa del Rey –ya imposible– y playoffs. Pues bien, justo en esas circunstancias ha tomado la palabra el capitán del equipo, Andrew Albicy, para hacer autocrítica sobre la situación que atraviesa el equipo, reconociendo que la plantilla no está a su mejor nivel y pidiendo apoyo a la afición para salir adelante.

"Hacía tiempo que no hablaba. Estamos pasando por un momento difícil. No representamos a esta camiseta ni a este club como nos gustaría, pero trabajamos y luchamos cada día para volver a nuestro mejor nivel y mostrar nuestra mejor versión",comenta el base internacional francés en su cuenta personal de X.

La primera de Jaka Lakovic sin Copa del Rey

Si bien el mal momento del equipo no ha surgido de la nada, ya que desde el inicio de la campaña han estado por debajo de las expectativas, fue el pasado fin de semana cuando los silbidos tomaron por completo el mando en el Gran Canaria Arena tras la derrota ante el Hiopos Lleida (50-68). Albicy entiende la situación y no duda a la hora de dirigirse directamente a los seguidores del equipo: "Sé que no es fácil, pero también necesitamos de vosotros y de vuestro apoyo", sentencia.

Como decíamos, el Dreamland Gran Canaria ocupa en este momento la decimotercera posición en la clasificación de la Liga Endesa, con seis victorias y nueve derrotas, y ha quedado apeado de la Copa del Rey por primera vez desde que lo entrena Jaka Lakovic, que se incorporó al equipo en 2022. Necesitan revertir la situación cuanto antes.

Adiós a Brian Angola

Paralelamente a las palabras de Albicy hemos conocido que el Dreamland Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con el escolta Braian Angola para rescindir su contrato, de modo que el jugador internacional colombiano no continuará en el club. En el comunicado, el Gran Canaria recuerda que Angola llegó a su plantilla el pasado verano procedente del Turk Telekom de Turquía para vivir su primera experiencia profesional en España. El jugador cafetero ha disputado 15 partidos en Liga Endesa y seis en la Liga de Campeones.

"El Club Baloncesto Gran Canaria desea agradecer al jugador el compromiso mostrado desde su llegada, así como su profesionalidad y actitud en el día a día. Asimismo, le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", asegura el equipo. La salida de Braian Angola del Dreamland Gran Canaria coincide con el fichaje de otro escolta, el canadiense Kassius Robertson.