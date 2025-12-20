Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 11 de la Liga Endesa de baloncesto

El duelo catalán entre Barça y Joventut, con el regreso de Ricky Rubio al Palau Blaugrana, es uno de los grandes alicientes de la siguiente fecha de la Liga Endesa

Ya está aquí la 11ª jornada de la Liga ACB, la señalada como jornada navideña de la competición española. Más allá de las fiestas, y como ocurre cada fin de semana, se trata de una fecha con fantásticos partidos y con mucho en juego. Además, Ricky Rubio será uno de los grandes protagonistas al regresar al Palau Blaugrana vistiendo la camiseta del Joventut.

Así es. Será el domingo 21 cuando uno de los mejores jugadores españoles de la historia juegue ante el que fue su club vistiendo el verdinegro que le vio irrumpir en el profesionalismo cuando era poco más que un niño. Curiosamente, los de Badalona llegan mejor clasificados, ya que son quintos con un balance de 7-3, mientras que el Barça es séptimo con 6-4.

Y hay más. UCAM Murcia recibe a Valencia Basket en otro duelo estelar, mientras que no se queda atrás un Unicaja - Baskonia en el que los segundos llegan con presión de cara a sumar victorias, escalar posiciones y conseguir meterse en puestos de acceso a la Copa del Rey.

Ya por la parte baja de la tabla, el colista San Pablo Burgos tendrá la oportunidad de agarrarse a la permanencia al recibir en casa a un BAXI Manresa que está justo dos partidos por delante. Covirán Granada por su parte visita al Dreamland Gran Canaria.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar –esta a partir de esta próxima jornada– hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por RTVE que sería los domingos a las 12:30 horas, aunque aún no ha arrancado. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta jornada es un duelo entre el Barça y el Joventut Badalona. Y DAZN también 'abrirá' uno de sus partidos a los que tienen contratado el plan general de la plataforma.

Horario y dónde ver por TV la jornada 11 de la Liga Endesa

Sábado 20 de diciembre de 2025

Basquet Girona - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Hiopos Lleida - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

San Pablo Burgos - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 21 de diciembre de 2025

Río Breogán - Surne Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn (abierto), Movistar, Orange y Esport3.

Barça - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja Málaga - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.