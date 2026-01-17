Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 16 de la Liga Endesa de baloncesto

El gran partido de la 16ª fecha de la Liga ACB llegará en domingo con el Real Madrid y el Valencia Basket midiendo fuerzas en el Movistar Arena

Ya está aquí una nueva jornada de la Liga ACB, exactamente la correspondiente a la fecha 16 del torneo doméstico, el cual nos deparará algunos choques de alto voltaje como el MoraBanc Andorra - Río Breogán del sábado, y sobre todo el encuentro con el que se cierra la jornada entre Real Madrid y Valencia Basket.

El choque entre blancos y taronja dirimirá si hay cambio de líder. En caso de que se impongan los de Sergio Scariolo seguirán en lo más alto del torneo nacional, pero si caen serán los valencianos quienes se hagan con el liderato, ya que están un solo partido por detrás y tienen mejor diferencia de puntos. Y justo por ello, porque uno de los dos perderá, es una jornada en la que el Barça, que visita el San Pablo Burgos, intentará aprovechar para recortar distancias.

Ya por la parte baja, el Covirán Granada visita al Unicaja Málaga en un choque de enorme dificultad, pero que los nazaríes esperan que sea un punto de inflexión, mientras que, como decíamos, los burgaleses reciben a los de Xavi Pascual. El equipo que marca la permanencia, el MoraBanc Andorra, recibe a un Río Breogán que no quiere acercarse a los puestos de descenso.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el San Pablo Burgos - Barça.

Horario y dónde ver por TV la jornada 16 de la Liga Endesa

Sábado 17 de enero de 2026

Unicaja Málaga - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Río Breogán. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bilbao Basket - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 18 de enero de 2026

San Pablo Burgos - Barça. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

Joventut - Basquet Girona. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.