Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 26 de la Liga Endesa de baloncesto

El gran partido del fin de semana se vivirá en el Martín Carpena, donde Unicaja recibirá al Valencia Basket en la jornada del domingo

La jornada 26 de la Liga ACB llega marcada por la dura batalla por evitar el descenso y la no menos emocionante por estar en puestos de playoffs, justo en la que se encuentra inmerso un Unicaja Málaga que recibirá en el Martín Carpena a uno de los rivales más duros de la competición, el Valencia Basket.

Los taronja, tras certificar su clasificación para los cuartos de final de la Euroliga, amenazan ahora los malagueños, que marcan justo la frontera para la postemporada de la Liga Endesa al ser octavos con un balance de 15-10. Es un partido muy importante para los dirigidos por Ibon Navarro, ya que tienen al Bilbao Basket pisándole los talones.

Del resto de equipos de la zona alta, el líder Real Madrid rinde visita al San Pablo Burgos, mientras que UCAM Murcia y Baskonia tienen lo que son en principio partidos asequibles ante Covirán Granada y Dreamland Gran Canaria respectivamente.

Por abajo, en un pañuelo

Así es. Salvo por un Covirán Granada descolgado con tan solo tres victorias, luego tenemos a MoraBanc Andorra, Casademont Zaragoza y los mencionados Gran Canaria y San Pablo Burgos en solo un partido de margen. ¿Logrará alguno de ellos distanciarse?

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el BAXI Manresa y el Joventut.

Horario y dónde ver por TV la jornada 26 de la Liga Endesa

Sábado 11 de abril de 2026

Casademont Zaragoza - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Basquet Girona. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 12 de abril de 2026

BAXI Manresa - Joventut. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar (Vamos+) y Orange.

San Pablo Burgos - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.