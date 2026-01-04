Real Madrid - Barça, en directo hoy el partido de la Liga ACB 2025-26 de baloncesto en vivo

El clásico llega con dos equipos en plena forma y un conjunto blaugrana deseoso de romper una racha de hasta nueve derrotas consecutivas ante los blancos

¡Muy buenos días y bienvenidos! Es día de clásico en la Liga ACB . Real Madrid y Barça se enfrentan con el peso de las nueve victorias consecutivas que llevan los blancos ante su eterno rival y en forma de prueba de fuego para el 'efecto Xavi Pascual' . ¡Empezamos!

Parece imposible, pero así es. Desde abril de 2024 los blancos han derrotado nueve veces seguidas al Barça , la última de ellas este mismo curso en Euroliga y con el Palau como escenario; eso sí, este será el primer clásico desde el regreso de Xavi Pascual al banquillo blaugrana , por lo que habrá que ver si tiene algún efecto.

Va a pasar. Desde que Xavi Pascual llegó al banquillo del Barça cuentan todos sus partidos (siete) por victorias , mientras que el Real Madrid ha ganado todos sus partidos como local en la Liga ACB . Sí, es un choque de trenes y uno de los dos descarrilará y, por supuesto, esto habla del enorme talento que se dará cita sobre el parqué.

Joe Arlauckas y Audie Norris vuelven a verse las caras a pie de pista , dos mitos del baloncesto y de Madrid y Barcelona. ¡Olor a baloncesto puro!

El Real Madrid llega con todo el grupo disponible , mientras que Xavi Pascual podrá contar con los recuperados Toko Shengelia y Jan Vesely . Las únicas bajas confirmadas por lesión son las de Will Clyburn y Juan Núñez .

" Nos espera un partido de máxima exigencia por el nivel del rival, con grandes jugadores y un gran entrenador. Son muy competitivos y con mucho talento . Es un momento de la temporada en el que la recuperación es mínima y la preparación es mínima también . Hay que saber descansar y concentrarse en los detalles del plan de partido".

Jan Vesely y Darío Brizuela se pierden finalmente el choque por gripe ; tal y como ha anunciado el Barça.

¡Final del primer cuarto! El Barça se marcha ganando por cuatro puntos (24-28) en un auténtico festival del triple liderado por Kevin Punter .

(34-37) Canasta de Maledon , que de paso se lleva una técnica por su celebración.

(36-46) Joel Parra pone a bailar de Deck , pone la máxima ventaja para el Barça y Scariolo pide tiempo muerto .

¡Final del primer tiempo! El Barça se marcha cuatro arriba al descanso (44-48) tras llegar a ganar por hasta 10 puntos. Kevin Punter lidera la anotación del choque con 14 puntos , mientras que el mejor en el Real Madrid ha sido Facundo Campazzo con 8 tantos . ¡Volvemos en unos minutos!

Cuarto día del año 2026 y ya tenemos el primer clásico entre Real Madrid y Barça, en esta caso correspondiente a la 14ª jornada de la Liga ACB. Con el Movistar Arena como escenario se miden dos equipos en buen estado de forma, pero con sensaciones diferentes respecto al contexto del choque, ya que los entrenados ahora por Xavi Pascual acumulan hasta nueve derrotas consecutivas ante su eterno rival...

La racha de los merengues es un dato impactante, pero ambos equipos prefieren dejarla de lado. Alberto Abalde señala que mal harían en tener eso en mente, mientras que Tomas Satoransky entiende que es un reto batir al Madrid, pero no por el hecho de que no lo hayan conseguido desde abril de 2024.

Siete triunfos seguidos en ACB para el Barça

En cuanto a cómo llegan los equipos, los de Sergio Scariolo lo hacen tras remontar en Euroliga al Dubai Basketball, mientras que el Barcelona se redimió de la derrota en Europa ante el Mónaco venciendo en la competición doméstica al Casademont Zaragoza por 100-80. Por cierto, van siete partidos de la ACB con el técnico de Gavà en el banquillo y en todos han vencido los de la Ciudad Condal. La cosa es que hoy se romperá una racha sí o sí, ya que los blancos han ganado hasta ahora todos sus partidos como local.

"Valoro que llevamos una buena trayectoria en Liga, más allá de la clasificación, que todavía no miro demasiado. El equipo ha reaccionado bien tras la derrota ante el Mónaco en la que jugamos nuestro peor partido, un encuentro en el que nada salió como esperábamos", comenta Pascual.

Las bajas, en el lado blaugrana

Xavi Pascual podrá contar con el georgiano Toko Shengelia, que reapareció este viernes ante el Casademont Zaragoza, ya recuperado de un esguince en su tobillo izquierdo. El pívot Jan Vesely, ausente en el último compromiso liguero por un cuadro gripal, parece que llegará también a la cita, por lo que las únicas bajas confirmadas por lesión son las de Will Clyburn y Juan Núñez.