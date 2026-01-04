Real Madrid - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Liga ACB

¡Ya está aquí! Cuando aún no han arribado los Reyes Magos en este año 2026 ya tenemos el primer clásico entre Real Madrid y Barcelona, en esta ocasión con el Movistar Arena como escenario y la Liga ACB como competición.

Ambos equipos llegan en un buen momento y con confianza en sus posibilidades. Los blancos han remontado hace un par de días al Dubái Basketball en la Euroliga, mientras que los blaugranas se han repuesto de la derrota en Europa ante el Mónaco ganando su siguiente compromiso doméstico ante el Casademont Zaragoza por 100-80.

El reto para los catalanes es mayúsculo, ya que al hecho de llevar nueve derrotas consecutivas ante su eterno rival hay que sumar que este mismo está invicto esta temporada en casa en la ACB y sólo cedió en la Euroliga ante el Panathinaikos. Así habla Sergio Scariolo de lo conseguido en su pabellón.

"Nuestra trayectoria en casa está siendo sobresaliente, pero estos son los partidos que la ponen a prueba. Sabes que vas a jugar 40 minutos al máximo, o al menos hay que limitar los bajones en la duración del tiempo y en el marcador", señala.

Los problemas de lesiones del Barça

Xavi Pascual podrá contar con el georgiano Toko Shengelia, que reapareció este viernes ante el Casademont Zaragoza, ya recuperado de un esguince en su tobillo izquierdo. El pívot Jan Vesely, ausente en el último compromiso liguero por un cuadro gripal, parece que llegará también a la cita, por lo que las únicas bajas confirmadas por lesión son las de Will Clyburn y Juan Núñez.

A qué hora es el Real Madrid - Barça de la jornada 14 de la Liga ACB

El duelo entre el Real Madrid y el Barça, que pondrán en juego el liderato de la Liga ACB, tendrá lugar este domingo 4 de enero a partir de las 12:30 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Barça de la jornada 14 de la Liga ACB

El Real Madrid recibe al Barça en un choque de la decimocuarta jornada de la ACB, que servirá para que los equipos más laureados del baloncesto español midan fuerzas por primera en el año 2026. El partido se televisará por Dazn (en abierto), que tiene los derechos, así como por los canales de Dazn de las plataformas de Movistar y Orange.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA