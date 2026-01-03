Sergio Scariolo habla claro sobre el Clásico contra el Barça: "La preparación es mínima"

El entrenador del Real Madrid aclara que el partido contra los blaugranas llega marcado por el hecho de que ninguno de los equipos tienen tiempo para más que descansar

Sergio Scariolo no se cansa de repetir el mismo mensaje y de cara al clásico ante el Barça no iba a ser diferente. El entrenador italiano ha hablado una y otra vez de que las cosas deben cambiar en el baloncesto europeo, ya que el calendario no da lugar casi ni a entrenar, abocando a los equipos a una rueda de partidos que obliga a ser muy precavidos para que las lesiones o el cansancio hagan mucho daño. Pues bien, más allá de elogiar el nivel de los chicos dirigidos por Xavi Pascual, insiste en que apenas da tiempo entre encuentros a descansar.

"Nos espera un partido de máxima exigencia por el nivel del rival, con grandes jugadores y un gran entrenador. Son muy competitivos y con mucho talento. Es un momento de la temporada en el que la recuperación es mínima y la preparación es mínima también. Hay que saber descansar y concentrarse en los detalles del plan de partido", comenta.

En cuanto al potencial de su equipo como local, donde no pierden desde el 13 de noviembre ante Panathinaikos, tiene claro que se trata de un reto que pondrá enormemente a prueba ese plus que muestran siempre ante su público.

"Nuestra trayectoria en casa está siendo sobresaliente, pero estos son los partidos que la ponen a prueba. Sabes que vas a jugar 40 minutos al máximo, o al menos hay que limitar los bajones en la duración del tiempo y en el marcador", recalca el italiano.

Scariolo, convencido del gran espectáculo que será el Madrid - Barça

Más allá de la preparación de ambos conjuntos y del planteamiento táctico que lleven a cabo, Scariolo se muestra entusiasmado por la certeza de que se vivirá un partido de enorme calidad en el que todos los aficionados disfrutarán; eso sí, espera que sean los blancos los que terminen con una sonrisa.

"Hay todos los ingredientes para que sea un partido de gran dificultad, pero también para que nuestros aficionados, que nos dan calor, puedan seguir disfrutando de la actuación de su equipo en la cancha", sentencia.