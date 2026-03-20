Unicaja, Joventut y Tenerife ya tienen rivales en los cuartos de final de la Basketball Champions League

La Penya tendrá el rival más duro al hacer caído contra un AEK Atenas que además tendrá el factor cancha a su favor

La suerte está echada. Tras una apasionante fase de grupos, la FIBA ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Basketball Champions League con hasta tres equipos españoles en liza: Unicaja Málaga, Joventud Badalona y La Laguna Tenerife.

Pese a que no se puede hablar de rival fácil a estas alturas de campeonato, el azar ha querido que el presumible oponente más exigente haya sido para la Penya, que para acceder a la Final Four deberá superar al AEK Atenas, todo un reto, y más teniendo en cuenta que los griegos son el único equipo invicto del top-16, teniendo además el factor cancha favorable.

Ante tal escenario, y pensando en ser capaces de alcanzar la final a cuatro que tendrá lugar justo en Badalona del 7 al 9 de mayo, los catalanes tendrán que sacar al menos una victoria del infierno griego para poder estar presente en 'su final'.

Unicaja y Tenerife, con factor cancha a favor

Algo más amable se atisba el camino para Unicaja Málaga y La Laguna Tenerife. Los andaluces se medirán en su eliminatoria de cuartos de final al Alba Berlín, un equipo con una amplia trayectoria en el panorama internacional y que apunta a ser un hueso. En cuanto a los canarios, estos han quedado emparejados con el Galatasaray. A favor de los españoles está que ambos tendrán factor pista a favor al haber terminado líderes de sus respectivos grupos en el top-16. La otra eliminatoria estará protagonizada por el Rytas Vilnius y el Era Nymburk.

Respecto a las fechas de los encuentros, tenemos que el primer partido del 'play-off' se disputará entre los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que el segundo será los días 7 y 8 del mismo mes. En caso de ser necesario un tercero y definitivo de desempate, será los días 14 o 15 de abril.

Un posible Unicaja - Joventut en semifinales

Al igual que ha ocurrido en la fase de grupos, en la cual Unicaja derrotó a la Penya por 86-74, ambos equipos volverán a verse las caras en las semifinales de la Liga de Campeones de baloncesto si superarnsus series de cuartos de final. De este modo, y de cara a la Final Four, el ganador del AEK - Asisa Joventut se medirá en semifinales al ganador del Unicaja - Alba Berlín. Por otro lado, el ganador del Rytas - Nymburk se la jugará con el vencedor del La Laguna Tenerife - Galatasaray.